Претендент на пост Мэй выразил готовность провести Brexit без сделки с ЕС

Претендующий на пост премьер-министра глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что готов провести Brexit без сделки с ЕС.

Он заявил, что в случае своей победы в борьбе за пост премьера «сразу же начнет переговоры с ЕС». Затем «опубликуют план касательно соглашения», а в сентябре стартуют «официальные переговоры», передает РИА «Новости».

Если Хант до 30 сентября не увидит возможности договориться с ЕС, то Великобритания «сосредоточится на сценарии» Brexit «без соглашения».

Однако Хант уверен, что его предложения заинтересуют ЕС. В частности, свой интерес уже выразила канцлер Германии Ангела Меркель.