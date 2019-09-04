Джонсон предложил дату досрочных выборов в парламент Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Сообщение об этом передает ТАСС.

Ранее в среду депутаты британского парламента одобрили в третьем чтении законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.

Напомним, в Британии назревает новый политический кризис в связи с разногласиями по поводу «жесткого» сценария выхода из ЕС. Если правительство Бориса Джонсона заявляет, что Brexit в октябре состоится в любом случае, то многие парламентарии выступают против этого. Из правящей Консервативной партии за последнее время вышли несколько членов, что привело к потере большинства в парламенте. Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Еврокомиссия, между тем, призвала жителей и бизнесменов из ЕС готовиться к «жесткому» Brexit.