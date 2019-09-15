В ЕС опровергли заявление Британии о прогрессе в переговорах по Brexit

Представители Евросоюза, участвующие в переговорах между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, отрицают, что стороны близки к достижению сделки, сообщила The Guardian.

«Это не так. В действительности все испытывают некоторую тревогу, – приводит ТАСС слова источника, представляющего ЕС на переговорах с Лондоном. – Я бы даже не назвал происходящее переговорами. В ходе последнего раунда мы коснулись содержательной части, что, конечно, является шагом вперед, однако это должно было быть сделано еще очень давно, и пока мы еще очень далеки [от конечного результата]».

Кроме того, высокопоставленный источник в руководстве ЕС опроверг слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о значительном прогрессе в переговорах с Брюсселем по Brexit, подчеркнув, что это «совершенно не так».

В руководстве ЕС выразили недоумение по поводу оптимизма и шуточного тона британского премьера, сравнившего Великобританию с героем комиксов Халком, собирающимся вырваться из вражеского плена.

«Из-за всего это происходящее начинает немного напоминать шутку, однако мы говорим об исключительно серьезных вещах. В случае отсутствия сделки последствия будут исключительно серьезными, но похоже на то, что [в Лондоне] ситуацию воспринимают как игру, в которой они герои. Как вымышленную историю, а не реальность», – отметил источник.

В воскресенье британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что на переговорах об условиях выхода Великобритании из Евросоюза есть определенный прогресс.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил Британию с героем киновселенной Marvel Халком. По его словам, Британия разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу – альтер эго робкого профессора Брюса Беннера.

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