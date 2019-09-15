Джонсон сравнил Британию с Халком

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Соединенное Королевство с героем киновселенной Marvel Халком. По его словам, Британия разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу – альтер эго робкого профессора Брюса Беннера.

«Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится. Беннера можно заковать в кандалы, но он из них вырвется, если его спровоцировать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sunday Mirror.

«Халку всегда удавалось вернуться на свободу, как бы крепко и надежно он ни казался связан, и в случае нашей страны это тоже так. Мы покинем ЕС 31 октября и со всем этим покончим», – заверил глава британского правительства.

Он заявил также, что не намерен подчиняться принятому британским парламентом закону, который обязывает правительство просить ЕС о новой отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся об условиях предстоящего «развода».

Ранее в воскресенье британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что на переговорах об условиях выхода Великобритании из Евросоюза достигнут определенный прогресс.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о политическом кризисе в Великобритании на фоне споров о том, нужно ли выходить из ЕС без сделки.