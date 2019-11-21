Путин не случайно предрек распад Евросоюза

Президент России спрогнозировал дальнейший развал ЕС и даже назвал возможные сроки − «на рубеже 2028 года». По его мнению, по пути Британии могут пойти некоторые страны Восточной Европы. Еще недавно нечто подобное казалось немыслимым, теперь выглядит вполне вероятным, в любом случае, далеко не факт, что дезинтеграция Евросоюза станет хорошей новостью для России.

Когда Владимир Путин говорит о том, что на Британии распад Евросоюза может не закончиться, это ни в коем случае не злорадство, наоборот: Россия не хочет для ЕС такой доли, а хочет «предсказуемого и понятного партнера» - и на то есть причины.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало, - подчеркнул глава российского государства. - Мы с тревогой наблюдаем за тем, что там происходит, ведь значительная часть наших золотовалютных резервов номинирована в евро, и для нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений, ЕС остается крупнейшим торгово-экономическим партнером».

Другими словами, если ЕС посыплется как карточный домик, от этого серьезно и неизбежно пострадают не только экономики его участников, но и российская: кровеносная система теперь во многом общая, и речь идет не только о газе.

Другое дело, что, по мнению Путина, именно экономика может стать фактором дезинтеграции внутри ЕС. Причем, имеется в виду не экономический кризис, а экономический рост на восточных рубежах ЕС: с жиру сбесятся.

Логика тут прозрачная: пока Брюссель финансирует разнообразные программы развития и направляет прямые дотации в страны Восточной Европы, желая тем самым сгладить контрасты и сократить отставание государств бывшего ОВД от «старой Европы», Польше, Венгрии и прочим выгодно находиться в составе ЕС.

Но как только эти страны превратятся из реципиента в донора и вынуждены будут ссужать собственные средства на поддержку отстающих, у них может пропасть всякое желание состоять в Евросоюзе. А такое развитие событий абсолютно неизбежно - вопрос лишь в сроках, и очевидно, что брекзит ускорит приближение этой даты, ведь Британия была одним из доноров.

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В данный момент экономика стран Восточной Европы в принципе растет быстрее, чем Западной, за исключением карликовых государств и оффшорной Ирландии, которая сейчас в лидерах. В бывшем «советском блоке» ежегодная прибавка - от 3 до 5 процентов, западнее - в лучшем случае 2%, а крупнейшие экономики держатся около 1%. Понятно, что это обусловлено в том числе эффектом «низкой базы», но отстающие упорно догоняют - и прогресс в их случае очевиден.

Если не брать в расчет относительно преуспевающую Эстонию, лучше прочих дела обстоят у Венгрии (там рост как раз 5%), Польши, Чехии и Словакии - их население уже вышло на высокий или, как минимум, удовлетворительный уровень доходов. И, чудесное совпадение, именно эти государства составляют собственное политическое объединение, жестко оппонирующее официальному Брюсселю.

Речь идет о Вишеградской группе, образованной еще в 1991 году. По иронии судьбы, тогда эти страны объединились для того, чтобы вместе идти в ЕС и поддерживать на этом пути друг друга. Но времена изменились: теперь этот квартет резко критикует Брюссель за миграционную политику, а еврочиновников за «необоснованные вмешательства в дела суверенных стран», то есть в свои собственные дела.

В трех из четырех государств группы власть уже сейчас находится в руках евроскептиков. В Польше это партия «Право и справедливость», разгромно выигравшая последние выборы на лозунгах в духе консерватизма и польского национализма и критике Берлина и Брюсселя.

В Венгрии не сдает позиций Виктор Орбан со своей партией «Фидес», которого называют «Путиным Евросоюза» и «главным врагом глобалиста Сороса». А в Чехии удачно дополняют друг друга эксцентричный и явно симпатизирующий России президент Земан и премьер Бабиш, причем последнему сторонники «единой Европы» (в первую очередь, молодежь) потихоньку готовят собственный «майдан».

Все это весьма разные страны: где толерантная и атеистическая Чехия, а где богомольная до мракобесия Польша или Венгрия, до сих пор мнящая себя почти империей. И все же их объединяет то, что они сформировались и дозрели до сегодняшнего состояния именно как национальные государства, где остро ценят такое понятие как суверенитет. Ввиду этого не стоит удивляться тому, что либеральные чехи уже два раза подряд выбирают себе президентов, которые демонстративно не используют евросоюзовский флаг, хотя им по закону положено.

В глазах многих поляков, венгров, чехов брюссельская бюрократия - это всего лишь улучшенное переиздание «советских товарищей», которые покушаются на традиции независимых наций, но спасибо, что танки пока не вводят.

Если к чувству несколько уязвленной национальной гордости и к неприятию никем не избранных и сомнительно эффективных евробюрократов, пытающихся подвести очень разные государства ЕС под один знаменатель, добавится видимая экономическая нецелосообразность членства в Евросоюзе, прогноз Владимира Путина имеет шансы сбыться.

Подчеркнем - видимая нецелесообразность. Многие не столь очевидные процессы, нарушенные расползанием ЕС по швам, как уже говорилось выше, приведут к серьезным убыткам. Однако нет таких авантюр, на которые не решился бы настоящий популист, а популисты в Европе сейчас в почете.

Собственно, с тем, что ЕС постиг структурный кризис, внутри Евросоюза не спорит уже, кажется, никто. Население многих стран все настойчивее проверяет эту конструкцию на прочность, и победы евроскептиков на выборах изнутри выглядят даже эффектнее, чем уход Великобритании в свободное плавание.

Потом, конечно, многие пожалеют. Многие в свое время жалели и о конце эпохи социализма. Но колесо истории не проворачивается назад, а вот пойти на второй круг, переиздав в Восточной Европе политические процессы конца 1980-х - начала 1990-х годов, оно как раз в состоянии.