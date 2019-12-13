Трамп поздравил Джонсона с «большой победой»

Американский президент Дональд Трамп поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах.

«Это выглядит как большая победа для Бориса в Великобритании!» – написал Трамп в Twitter.

Сам Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от населения «новый мощный мандат» на осуществление Brexit.

«Это исторические выборы, которые дают нам возможность воплотить в жизнь волю британского народа, изменить эту страну к лучшему, и это то, что мы начнем делать завтра. Нет, уже сегодня!» – приводит его слова ТАСС.

На нынешних выборах Консервативная партия, согласно прогнозам, получит абсолютное большинство мест в парламенте. По итогам обработки бюллетеней с 440 из 650 участков консерваторы завоевали 231 депутатский мандат (на 32 больше, чем в 2017 году), оппозиционная Лейбористская партия получила 153 места (на 43 меньше, чем два года назад).

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отказался возглавлять партию на следующих выборах.

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