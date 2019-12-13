Корбин ушел с поста главы британских лейбористов

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отказался возглавлять партию на следующих выборах. О решении он объявил на фоне подсчета голосов после состоявшихся 12 декабря досрочных парламентских выборов, на которых лейбористы терпят разгромное поражение от правящей Консервативной партии.

«Я не буду возглавить партию на будущих всеобщих выборах», – сказал Корбин. При этом политик не объявил о своей немедленной отставке.

«Я обсужу [положение дел] со своей партией, чтобы гарантировать, что будет запущен процесс размышлений по поводу этого результата и политики, которую партия возьмет на вооружение, двигаясь вперед. И я буду возглавлять партию в это время», – приводит его слова ТАСС.

Корбин добавил, что минувшая ночь стала «очень разочаровывающей» для Лейбористской партии. Brexit «сильно разделил страну», констатировал британский политик.

К настоящему времени подведены результаты в 359 избирательных округах из 650. У консерваторов уже есть 188 мандатов, у лейбористов – 123. Британский премьер Борис Джонсон переизбрался в парламент, передает РИА «Новости».

Согласно exit poll и прогнозу Sky, Консервативная партия получит абсолютное большинство в парламенте, что позволит правительству спокойно осуществить Brexit в январе, а также легко принимать законопроекты.

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