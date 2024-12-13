«Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

Мертвые нитки «Северных потоков» продолжают будоражить умы американских и европейских политиков из своего подводного забытия. Берлин неожиданно оживил информационное поле новыми данными по расследованию теракта на газопроводах, который произошел в сентябре 2022 года. Глава германской генпрокуратуры Йенс Роммель заявил об установлении личностей двух подозреваемых аккурат после публикации издания Der Spiegel, в котором сообщалось, что планировал и организовывал теракт не кто иной, как бывший украинский главком Валерий Залужный. Официально же Берлин расследует возможную связь организаторов и исполнителей теракта с государственными органами Украины.

Параллельно с этим из США приходят диковинные новости о попытке некоего бизнесмена Стивена Линча купить трубопроводную инфраструктуру «Северных потоков» в расчете на восстановление ее работоспособности. По информации The Wall Street Journal, Линч рассчитывает купить актив, воспользовавшись завершением срока моратория на выплату кредиторам со стороны Nord Stream 2 AG. По мнению Линча, с учетом долга трубопроводы и сопутствующая инфраструктура обойдутся дешево (по его оценкам, в 700 млн долларов). И даже обратился в Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) за разрешением на покупку.

Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет не только причастность официальных лиц к организации теракта, но и координацию их действий со стороны высшего политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

Во-первых, такое обвинение может служить удобным поводом для радикального снижения, а то и полной остановки военной и финансовой помощи Украине. Этот фактор может сыграть значимую роль на предстоящих парламентских выборах в Германии, которые должны состояться в конце февраля 2025 года. По их результатам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Основными претендентами на этот пост считаются действующий канцлер Олаф Шольф и представитель ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц, во внешней политике более ориентировавшийся на демократов, ранее неоднократно высказывался за расширение военной помощи Киеву, в том числе за поставку дальнобойных систем Taurus. Продолжать настаивать на этом в случае доказательства недружественных действий Киева Мерцу будет намного сложнее. Продолжая инсайдерские вбросы о расследовании теракта, Шольц может добиться дискредитации своего главного конкурента. Да и отношения с Вашингтоном у Германии при Трампе могут выстраиваться совсем по другим лекалам, чем при проигравших демократах. И тема «Северного потока» в этом американо-европейском диалоге будет звучать назойливым рефреном.

Во-вторых, удар по Залужному, который может стать следствием продолжения расследования по «Северным потокам», станет одновременно ударом по Лондону, который очевидным образом курирует вероятного претендента на президентский пост на Украине. Перемирие в украинской войне повлечет за собой отмену военного положения и выборы. И именно фигура нового президента будет во многом определять конфигурацию договоренностей между США, Россией и Евросоюзом о дальнейшей судьбе Украины. Сбивая Залужного, ФРГ очевидным образом пытается вычеркнуть из этой схемы Великобританию, чье влияние на украинский кризис нежелательно с точки зрения Берлина.

Американская линия сюжета почти так же интересна. Доказанный факт причастности к теракту не только украинского, но и американского руководства, даст Дональду Трампу дополнительный козырь для дискредитации и давления на Демпартию и членов уходящей администрации Байдена в рамках предстоящей схватки с «глубинным государством». К тому же обвинение Киева в подрыве «Северных потоков» послужит дополнительным рычагом давления на Владимира Зеленского (обвинение в международном терроризме того едва ли обрадует) и сдержит избыточные условия, которые может выкатить Киев для прекращения огня и начала мирных переговоров.

И наконец, как бизнесмен Трамп вполне может оценить идею Линча о покупке «Северных потоков». Контроль над трубопроводной инфраструктурой дает американцам роль разводящего в энергетическом сотрудничестве России и Европы. Москве отводится роль ресурсного центра, Германии и Австрии – ключевых покупателей газа. А чтобы деловое партнерство не переросло в сближение, за Вашингтоном останется вентиль, которым он сможет управлять газовыми объемами в нужном для себя формате.

Предложение о покупке будет сделано как нельзя вовремя с учетом прекращения транзита российского газа через украинскую территорию и недавних санкций, до предела усложнивших расчеты за газ. Впрочем, не очевидно, что столь откровенная попытка американцев зарейдерить «Северные потоки» устроит Москву и Берлин.

Так или иначе, мертвые «Северные потоки» являются геополитическим фактором, важным в не меньшей степени, чем живые. События, произошедшие более двух лет назад, в ближайшие недели и месяцы могут вернуться к их участникам, организаторам и промолчавшим сторицей.



