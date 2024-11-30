Германия установила личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Tекст: Валерия Городецкая

«Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов »Северных потоков«]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», – сказал Роммель в интервью журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

Генпрокурор отметил, что этот успех не был гарантированным, и подчеркнул, что еще предстоит сделать многое. Основное внимание теперь сосредоточено на установлении личности других участников, мотивов преступления и изучении возможной государственной вовлеченности в операцию.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил о прямой причастности англосаксонских спецслужб к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года.

Польская прокуратура подтвердила наличие следов тротила в образцах, взятых на месте взрывов газопроводов «Северный поток», что может указывать на преднамеренное вмешательство.