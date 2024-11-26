Нарышкин обвинил англосаксонские спецслужбы в подрыве «Северных потоков»

Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье

Авиаэксперт Пантелеев объяснил влияние сдвига ветра при посадке на возгорание Superjet в Анталье

Tекст: Татьяна Косолапова

В аэропорту Антальи пассажирский самолет Superjet авиакомпании «Азимут», прилетевший из Сочи, совершил жесткую посадку из-за сдвига ветра, в результате чего на борту произошел пожар. Все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

«Направление и сила ветра могут меняться в зависимости от высоты. На высоте сто метров может быть одно направление, а около земли – другое. Явление, когда направление и скорость воздушного потока меняются интенсивно, называют сдвигом ветра», – говорит Пантелеев.

Он объясняет, что когда воздушное судно заходит на посадку, это явление наиболее опасно, потому что оно может вызвать серьезное изменение вертикальной скорости либо сместить воздушное судно в сторону от оси взлетно-посадочной полосы, и запаса высоты может уже не хватить для того, чтобы парировать эти явления. Именно поэтому сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется, нужно уйти на второй круг или в крайнем случае на запасной аэродром.

Также собеседник подчеркивает, что сдвиг ветра в районе аэропорта Антальи наблюдается не чаще, чем в других местах. Но в Турции с конца прошлой недели наблюдался штормовой ветер, ливни. Задержки и отмены рейсов были в нескольких аэропортах.

«Метеолокаторы, установленные на борту воздушных судов, имеют возможность обнаруживать такое явление, как сдвиг ветра. Тогда в кабине срабатывает оповещение WINDSHEAR AHEAD. Кроме того, в метеосводках предоставляет оператор аэропорта, информация о фактической погоде регулярно обновляется. При наличии столь опасного явления там появляется предупреждение о вероятности сдвига ветра. А если экипаж какого-то воздушного судна столкнулся с таким явлением, он сообщает об этом диспетчеру, и тот в свою очередь информирует другие экипажи», – делится эксперт.

По его словам, в руководствах по летной эксплуатации на каждый тип воздушного судна четко прописаны процедуры, что нужно делать в такой ситуации. В них, как правило, все сводится к тому, что если есть информация о сдвиге ветра, нужно уходить на второй круг и ждать, пока ситуация не нормализуется. Если ситуация не улучшается, следует принять решение о перенаправлении на запасной аэродром. Если же воздушное судно попало в сдвиг ветра, то выполняется простой набор процедур: двигатели на взлетный режим, штурвал на себя.

«Но сигнализация о сдвиге ветра не всегда срабатывает. И наоборот – не всегда при срабатывании сигнализации о сдвиге ветра он на самом деле есть. Поэтому не всегда при наличии информации о возможном сдвиге ветра экипаж должен уходить на второй круг», – предупреждает Пантелеев.

Пожар на борту в подобных ситуациях, по его словам, может произойти в случае повреждения топливных баков, топливных магистралей и последующего разлива топлива. Анализ данных бортового самописца позволит сделать выводы о том, какая вертикальная и горизонтальная скорость были у самолета в момент касания земли, каковы были угол тангажа и крена, произошло ли касание земли хвостовой частью или мотогондолой двигателя.

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«Что касается действий командира воздушного судна и второго пилота на момент посадки, то их я оценивать не готов – для этого у меня нет информации. Но я точно могу сказать, что бортпроводники организовали оперативную эвакуацию пассажиров с борта воздушного судна», – заключил Пантелеев.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что вероятной причиной возгорания самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье мог сталь разлив топлива, произошедший из-за сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что при посадке воздушное судно не испытало отказов систем.