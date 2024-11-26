Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Нарышкин обвинил англосаксонские спецслужбы в подрыве «Северных потоков»
Нарышкин заявил о причастности англосаксонских спецслужб к теракту на «Северных потоках»
Директор СВР Сергей Нарышкин на заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ заявил о прямой причастности англосаксонских спецслужб к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года.
По его словам, Служба внешней разведки России располагает информацией о причастности англосаксонских спецслужб к взрывам на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года, сообщает ТАСС.
Нарышкин добавил, что западные спецслужбы, включая США, используют международный терроризм для достижения своих геополитических целей и не избегают применения террористических методов против своих противников.
Нарышкин подчеркнул, что «Северный поток» был совместным российско-европейским проектом, направленным на обеспечение Европы недорогим российским газом. Он отметил, что Россия строила газопровод совместно с конструктивно настроенными европейскими партнерами. Однако, по мнению СВР, взрыв газопроводов стал результатом вмешательства англосаксонских спецслужб.
Кроме того, Нарышкин указал, что подрыв «Северного потока» был не просто инициативой текущей администрации Демократической партии США, но и поддерживался республиканской администрацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники подрыва «Северного потока» имели связи с ЦРУ, а глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер согласился с Сергеем Лавровым, заявив, что власти Германии смирились с атакой на «Северные потоки», и выразил мнение о возможной роли США в этом инциденте.