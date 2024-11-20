Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
Der Spiegel: Участники подрыва «Северного потока» имели связи с ЦРУ
Некоторые участники диверсии на «Северных потоках» имеют связи с ЦРУ, следует из расследования журнала Der Spiegel.
В материале указано, что некоторые участники диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» якобы имели давние связи с ЦРУ, передает ТАСС.
Издание сообщило, что американские спецслужбы искали в украинских структурах доверенных лиц для создания диверсионных подразделений.
Der Spiegel упомянул экс-офицера сил спецопераций ВСУ Романа Червинского и экс-начальника ГУР МО Украины Василия Бурбу в контексте руководства данной операции.
По данным издания, операция называлась «Диаметр», а подготовка проходила на украинском озере. Один из сотрудников шведских спецслужб якобы узнал о планах, что привело к вмешательству ЦРУ, которое обратилось к украинским властям с требованием остановить операцию.
Также в материале подчеркивается, что о планах был осведомлен и президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, диверсанты планировали атаковать «Турецкий поток», но эта операция не удалась.
Напомним, в конце сентября глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки».