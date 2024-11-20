Der Spiegel: Участники подрыва «Северного потока» имели связи с ЦРУ

Tекст: Александра Юдина

В материале указано, что некоторые участники диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» якобы имели давние связи с ЦРУ, передает ТАСС.

Издание сообщило, что американские спецслужбы искали в украинских структурах доверенных лиц для создания диверсионных подразделений.

Der Spiegel упомянул экс-офицера сил спецопераций ВСУ Романа Червинского и экс-начальника ГУР МО Украины Василия Бурбу в контексте руководства данной операции.

По данным издания, операция называлась «Диаметр», а подготовка проходила на украинском озере. Один из сотрудников шведских спецслужб якобы узнал о планах, что привело к вмешательству ЦРУ, которое обратилось к украинским властям с требованием остановить операцию.

Также в материале подчеркивается, что о планах был осведомлен и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, диверсанты планировали атаковать «Турецкий поток», но эта операция не удалась.

Напомним, в конце сентября глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки».