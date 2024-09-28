Лавров призвал ООН расследовать теракты на «Северных потоках» и события в Буче.

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал ООН к активному участию в расследовании диверсий на газопроводах «Северные потоки» и событий в Буче, сообщает ТАСС.

Выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, Лавров подчеркнул, что Секретариат ООН должен вмешаться в установление истины, поскольку эти ситуации напрямую связаны с глобальной безопасностью. По его словам, ООН обязана действовать беспристрастно и избегать подыгрывания отдельным государствам.

Лавров заявил, что у Москвы нет сомнений в причастности США к терактам на «Северных потоках». «Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты», – сказал он. Кроме того, он обвинил Запад в попытках скрыть правду об организаторах других преступлений, включая события в Буче в апреле 2022 года и случаи отравлений граждан России в Британии и Германии.

Дипломат подчеркнул, что ООН должна следовать статье 100 Устава и действовать беспристрастно. Он отметил, что подобные ситуации требуют установления истины, что важно для мировой безопасности. В сентябре прошлого года на «Северных потоках» произошли разрушения, которые, как считает Москва, были произведены при поддержке США.

Лавров также осудил попытки Запада создать раскол в мировом сообществе. Он подчеркнул, что любые действия по поддержанию безопасности должны основываться на сотрудничестве, а не на разделении мира. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма после инцидента на «Северных потоках».

В субботу стало известно, что Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по поводу терактов на газопроводах «Северные потоки», указывая на нарушение международных договоров.

Ранее в Кремле отмечали, что подрыв газопроводов «Северный поток» вряд ли могла совершить «группа частников», по данным российских спецслужб, к атаке причастны крупные государства.

Служба внешней разведки России на этой неделе заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям на этих газопроводах.