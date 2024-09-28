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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    14 комментариев
    28 сентября 2024, 12:21 • Новости дня

    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

    МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам»

    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия базирует свои требования на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии на основании международных конвенций, касающихся терроризма», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что на очереди и другие государства, которые могут быть причастны к терактам.

    Захарова добавила, что подрывы газопроводов «Северные потоки» – это акт международного терроризма, подпадающий под международные договоры, требующие от государств предотвращения таких актов и сотрудничества в расследованиях.

    Спикер МИД отметила, что данные обязательства не выполняются. В частности, Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор, не пыталась расследовать теракт, а Дания и Швеция свернули свои расследования, не обнародовав результаты.

    Захарова также отметила, что Германия, где находятся конечные точки газопроводов, не предоставила позитивных результатов расследования.

    Более того, по словам представителя МИД, ордеры на арест подозреваемых, разосланные Германией, не были исполнены, и как минимум один подозреваемый скрылся в Украине.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

    27 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев словами «чем смешнее государство, тем выше гонор» прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России.

    «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал Медведев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что, делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно – в случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые позволяют себе такие высказывания, от них «останется просто мокрое место».

    Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией. Он также заявил о готовности Таллина нанести превентивный удар.

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    27 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Беспилотник «Альбатрос М5» поступил в Российскую армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейший беспилотный комплекс «Альбатрос М5» начал поступать на вооружение Российской армии для выполнения задач по разведке, корректировке и наведению.

    Этот аппарат самолетного типа имеет размах крыла более трех метров и может находиться в воздухе около четырех с половиной часов в зависимости от погодных условий и полезной нагрузки, передают «Известия» со ссылкой на разработчиков. Радиус его действия составляет около 60 км, а максимальная скорость достигает 110 км/ч.

    Беспилотник предназначен для различных задач, включая разведку, корректировку, наведение и подтверждение поражения цели. Представители компании отметили, что на «Альбатрос М5» возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер. При необходимости аппарат может быть оснащен газоанализаторами, мультиспектральными камерами и другими приборами, доступными на рынке.

    Запуск дрона осуществляется с помощью пневматической или обычной катапульты, а посадка – с использованием парашюта. По данным компании «Альбатрос», около 60% комплектующих для «Альбатрос М5» произведено в России. Программное обеспечение также полностью разработано отечественными специалистами. Беспилотник уже активно используется в приграничных зонах и на определенных направлениях в зоне специальной военной операции.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения.

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    27 сентября 2024, 19:07 • Видео
    Итоги визита Зеленского в США: не дали

    Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    27 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения

    Офис генпрокурора Украины заочно предъявил новые обвинения Набиуллиной

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ, следует из заявления офиса генпрокурора Украины.

    Отмечается, что обвинения связаны с пособничеством в изменении границ территории и государственной границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны, передает РИА «Новости».

    «Под процессуальным руководством прокуроров было изменено ранее объявленное подозрение и добавлено новое подозрение в адрес Набиуллиной», – указано в заявлении.

    Ранее главу Центробанка признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом».

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    27 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Глава Россотрудничества пригрозил санкциями русофобам из Узбекистана

    Глава Россотрудничества Примаков осудил избиение русскоязычного ребенка учителем в Узбекистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Преподавательница из Узбекистана, избившая русскоязычного ребенка, и ее близкие родственники никогда не получат возможности образования или стажировок в России, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В своем Telegram-канале Примаков подчеркнул, что ни учитель, ни ее близкие родственники «никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя». Подобное правило, по его словам, «в отношении всех русофобов действует автоматически».

    Глава Россотрудничества добавил, что аналогичные меры будут приниматься в отношении причастных к инциденту и поддерживающих его, включая руководство учебного заведения, если нападение не встретит адекватного административного ответа.

    Примаков подчеркнул, что надеется на реакцию правоохранительных органов Узбекистана на нападение. Он также сообщил, что Россотрудничество намерено обратиться к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запретить напавшей на ученика учительнице въезд в Россию.

    Ранее Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком. После этого вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.

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    28 сентября 2024, 04:29 • Новости дня
    Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии

    Немца и украинку заподозрили в незаконной трансляции российских телеканалов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года, сообщила немецкая таможня.

    Подозреваемые – 37-летний гражданин Германии и его 42-летняя жена с украинским паспортом – якобы предоставляли доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, начиная с 2022 года. В частности, в их предложение входили, как сообщается, «Россия 1» и RT, передает РИА «Новости».

    По данным таможни, в случае признания виновными подозреваемым угрожает лишение свободы на срок не менее года за коммерческие преступления по закону о внешней торговле. Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование и 40 тыс. евро наличными. Арестованы активы на 120 тыс. евро, что, как утверждается, соответствует предполагаемому «незаконному» доходу.

    Кроме того, интернет-сайт, через который осуществлялись трансляции, был заблокирован властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз без обращения к суду или национальным регуляторам ввел санкции против российских СМИ, запретив их вещание на территории ЕС. В сентябре Евросоюз продлил персональные санкции против россиян. Под европейскими ограничениями из-за ситуации на Украине находятся более 2,2 тыс. физлиц и организаций.

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    28 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Россиянину запретили летать Turkish Airlines на год

    Turkish Airlines запретила россиянину полеты в Южную и Латинскую Америку на год

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала россиянину Глебу Шаткову в посадке на рейс в Панаму и запретила ему полеты в ряд стран Южной и Латинской Америки на год.

    Известно, что авиакомпания запретила ему полеты в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу до сентября 2025 года, передает РИА «Новости».

    Шатков рассказал, что летел из Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле и уже имел на руках два посадочных талона. Однако при посадке на рейс до Панамы ему было отказано.

    Причиной отказа, по его словам, стала покупка билетов за два дня до вылета, а также то, что обратный билет не был приобретен единым платежом у той же авиакомпании.

    Россиянин отметил, что сотрудникам авиакомпании потребовалось два часа на проверку его счетов и выяснение причин его поездки через Панамский канал.

    «Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», – рассказал он.

    Шатков добавил, что потерял три тысячи евро (стоимость невозвратных билетов, а также багаж с дорогой непромокаемой одеждой. Багаж был возвращен через сутки.

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    27 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Историк: Финны в годы войны превратили в концлагерь почти всю Карелию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период финской оккупации в Карелии существовало свыше 100 мест принудительного содержания, через которые прошел каждый третий житель региона, сообщили в национальном центре исторической памяти при президенте России.

    «Каждый третий житель оккупированной территории Карелии прошел через места заключения, созданные финнами», – сообщили в ходе методического семинара «Освобождение Карелии. Ключевые точки исторической памяти», передает РИА «Новости».

    По словам доктора исторических наук, профессора ПетрГУ Сергея Веригина, в период оккупации Карелии финны создали более 100 мест принудительного содержания. Оккупанты построили не менее 14 концлагерей для гражданского населения, шесть из них находились в Петрозаводске. Кроме того, жителей размещали в 34 трудовых лагерях и 42 лагерях для военнопленных, а также в девяти тюрьмах и в одной колонии. «Практически вся Карелия была превращена в концлагерь», – отметил историк.

    Веригин рассказал, что на оккупированной территории оказалось около 86 тыс. человек, из которых около 50 тыс. составляло славянское население. Финны немедленно провели перепись, после чего началась политика заключения славян в концлагеря. По данным национального центра, через заключение прошли до 30 тыс. жителей, а более 8 тысяч погибли.

    Эксперт центра исторической памяти Денис Попов описал ужасающие преступления финнов, особо отметив случай, когда финские солдаты подожгли школу в Спасской Губе в феврале 1943 года: «Дети начали выпрыгивать из окон, жители пытались тушить пожар, но финны не позволили им этого сделать под угрозой оружия. В результате этой трагедии погибли пятеро детей в возрасте от семи до 14 лет».

    В августе Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. Газета ВЗГЛЯД писала о реакции Хельсинки на это решение.

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    27 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС будет сложно полностью отказаться от энергоносителей из России

    Bloomberg: ЕС будет сложно полностью отказаться от энергоносителей из России к 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком, пишет Bloomberg.

    Несмотря на западные санкции, Россия продолжает быть важным поставщиком энергоносителей в Европу, отмечает Bloomberg, передает ТАСС. Согласно данным аналитического центра Bruegel, на конец 2023 года импорт российского ископаемого топлива в ЕС составил около 1 млрд долларов в месяц, пишет агентство.

    Большую часть импорта составил природный газ. По данным Европейской комиссии, в 2023 году на Россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС. Большая его часть поступает в Европу по трубопроводам через Украину и Турцию.

    Как подчеркивает агентство, европейские клиенты России часто связаны жесткими долгосрочными контрактами, которые сложно разорвать. Переход на альтернативные источники поставок также может быть дорогостоящим.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских и имеют право жить с этими последствиями.

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    27 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Песков: Путин пообещал защитить Белоруссию от агрессии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ подчеркнул готовность защищать Белоруссию в случае агрессии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Беларусь», – приводит Life слова представителя Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    27 сентября 2024, 14:25 • Новости дня
    Лукашенко призвал к переговорам по Украине

    Лукашенко: Переговоры для урегулирования на Украине необходимы, но Зеленский не хочет этого

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине необходимо завершить через переговоры, однако глава киевского режима Владимир Зеленский пока не готов слушать подобные призывы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами.

    «И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА, передает ТАСС.

    Белорусский лидер также отметил, что память о предыдущих войнах, таких как Вторая мировая, со временем сглаживается, и призвал не доводить ситуацию до крайности. «Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция», – подчеркнул он.

    Лукашенко обвинил США в стремлении ослабить Европу, утверждая, что американцы не заинтересованы в сильной Европе. «Россия – это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы – это одна семья. Американцам сильная Европа не нужна», – сказал он.

    Президент Белоруссии указал на инфляцию, распространившуюся по миру из-за действий США, и раскритиковал поддержку американских военных поставок Украине. Лукашенко также напомнил о создании альянса AUKUS против Китая и заявил, что США используют доллар для удержания своей мировой позиции.

    Кроме того, Лукашенко предложил объединение усилий Западной Европы и России, критикуя разрушение «Северного потока» и подчеркивая важность поставок дешевого газа в Германию.

    Ранее Лукашенко пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

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    27 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Риелтор допустил снижение цен на новостройки в России

    Риелтор допустил снижение цен на новостройки в России на 10% из-за скидок в IV квартале

    Tекст: Александра Юдина

    До конца 2024 года в России может произойти снижение цен на новостройки, которое может составить до 10%, сообщил РИАМО глава агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

    По его словам, в России к концу 2024 года возможно снижение цен на новостройки благодаря скидкам, традиционно предоставляемым в четвертом квартале, передает радио Sputnik.

    Чурилов отметил, что если семейная ипотека не будет доступна, застройщики могут прибегнуть к новым методам стимулирования продаж.

    В частности, это могут быть послабления в программах рассрочки и субсидирование, однако такие услуги будут преимущественно касаться менее ликвидных объектов.

    По прогнозам риелтора, снижение стоимости квартир в новостройках не превысит 10% от текущих ценовых показателей.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, приведет ли шторм на рынке нового жилья к падению цен.

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    27 сентября 2024, 14:10 • Новости дня
    Швейцария не пригласила Россию на конференцию по разминированию на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцария и Киев организовали международную конференцию в Лозанне по разминированию на Украине, однако Россию не включили в список приглашенных, сообщила официальный представитель швейцарского МИД Элиза Рагги.

    По ее словам, в списке приглашенных значится более 50 государств, однако Россия не входит в их число, передает ТАСС.

    «Россия не приглашена», – заявила Рагги.

    Она уточнила, что среди участников конференции будут представители международных и региональных организаций, а также неправительственных организаций, научного сообщества и частного сектора.

    В список приглашенных также вошли все страны ЕС, доноры и пострадавшие государства глобального Юга.

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    27 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    В МВД рассказали о самых распространенных схемах мошенников

    Сотрудник УБК МВД рассказал о самых распространенных схемах мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники активно используют методы социальной инженерии и фишинг для обмана граждан, пытаясь получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» для оформления через них кредитов, предупредил замначальника 3-го отдела УБК МВД Юрий Висящев.

    Граждане должны сохранять бдительность, чтобы не стать жертвами мошенников, подчеркнул Висящев, передает радио Sputnik.

    По его словам, наиболее распространенные схемы злоумышленников включают мошенничества с использованием методов социальной инженерии, инвестиционных проектов, фишинг и попытки получить доступ к учетной записи на портале «Госуслуги».

    Висящев рассказал о том, что мошенники используют личные данные граждан для оформления кредитов через микрофинансовые организации. «Если по какой-то причине вы попались на уловки мошенников и сообщили пароль от портала «Госуслуги», то сразу берем паспорт, идем в МФЦ и блокируем предыдущую учетную запись, чтобы создать новую», – отметил он. Таким способом преступники максимально быстро оформляют кредиты и выводят деньги на подконтрольные счета.

    По словам Висящева, все возрастные категории могут стать жертвами мошенников, но методы атак различаются. Например, пожилые люди чаще подвергаются телефонным мошенничествам, тогда как молодежь – интернет-атакам. «Если взять количество пенсионеров, то у нас в текущем году чуть больше 82 тысяч потерпевших от общего числа», – добавил он, подчеркивая, что 16,5% жертв мошенничеств составляют пожилые люди, а менее 1% – несовершеннолетние.

    Ранее ВТБ сообщил о мошенничестве через обновление банковских приложений.

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    27 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ на дом под Белгородом

    Гладков: Мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поселке Дубовое в Белгородском районе Белгородской области украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, восьмилетняя девочка получила минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения кисти, ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

    Также пострадала мать ребенка, она получила резаную рану лица, сообщил губернатор. Женщине оказали медпомощь на месте, она отказалась от госпитализации. «Повреждена одна квартира многоквартирного дома. Также осколками посечены семь легковых автомобилей», – уточнил Гладков.

    Также ВСУ атаковали село Ржевка Шебекинского городского округа, проинформировал глава региона. В результате обстрела сельхозпредприятия повреждения получили два зернохранилища, здание весовой, административное здание и дорожное полотно, посечены колеса, кузов и кабина КамАЗа. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор Белгородской области.

    Ранее в Белгородской области тракторист получил ранение при наезде на мину в поле.

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    28 сентября 2024, 08:15 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Орловской областью

    Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Орловской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник при попытке атаковать объекты в Орловской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около семи утра по московскому времени средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Орловской областью.

    Накануне система ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над российской территорией.

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    В Курской области продолжают вытеснять врага из приграничных районов и – одновременно – обустраивать их жителей, вынужденно покинувших свои деревни и села. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с теми, кто спасает людей, оказавшихся в отрыве от родных домов, и отправился к границе с Украиной, чтобы услышать тех, кто не хочет уезжать в эвакуацию, обязательную для 15-километровой зоны. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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