В Кремле усомнились в возможности «группы частников» совершить теракт на «Северных потоках»

Песков: Вряд дли теракт на «Северных потоках» могла совершить группа частников

Tекст: Елизавета Шишкова

«У наших специальных служб есть информация, которая говорит, что вряд ли подобный акт саботажа, теракт в отношении критической инфраструктуры был совершен небольшой группой людей, чуть ли не частников», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Пескова, речь идет о причастности крупных государств к организации и исполнению теракта.

Ранее в Германии сообщили, что в рамках расследования теракта на «Северных потоках» выданы несколько ордеров на арест.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что версия в СМИ о том, что к терактам причастны украинские водолазы, «скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости», она отвлекает от подлинных причин взрывов.