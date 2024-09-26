И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
В Кремле усомнились в возможности «группы частников» совершить теракт на «Северных потоках»
Песков: Вряд дли теракт на «Северных потоках» могла совершить группа частников
Подрыв газопроводов «Северный поток» вряд ли могла совершить «группа частников», такой информацией располагают российские спецслужбы, к атаке причастны крупные государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У наших специальных служб есть информация, которая говорит, что вряд ли подобный акт саботажа, теракт в отношении критической инфраструктуры был совершен небольшой группой людей, чуть ли не частников», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Пескова, речь идет о причастности крупных государств к организации и исполнению теракта.
Ранее в Германии сообщили, что в рамках расследования теракта на «Северных потоках» выданы несколько ордеров на арест.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что версия в СМИ о том, что к терактам причастны украинские водолазы, «скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости», она отвлекает от подлинных причин взрывов.