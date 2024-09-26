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Посол в ФРГ высмеял версию о подрыве «Северных потоков» ныряльщиками
Посол России в ФРГ: Версия о подрыве « Северных потоков» водолазами может развлечь
Распространяемая СМИ версия о причастности ко взрывам на «Северных потоках» украинских водолазов, «скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости», она отвлекает внимание от подлинных причин диверсии, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«Согласно распространяемой [в СМИ] версии, некая бригада ныряльщиков на какой-то шхуне заложила колоссальное количество взрывчатки на значительной глубине и полностью взорвала газопровод», – заявил Нечаев.
По его словам, в эту версию с ныряльщиками не верится, она скорее создана для развлечения, передает РБК.
Дипломат подчеркнул, что Россия не получала от Берлина никакой информации о ходе расследования этого «беспрецедентного теракта». Он отметил, что в тех документах, которые поступают от немецкой стороны нет ничего существенного.
Нечаев добавил, что Россия будет добиваться, чтобы Берлин предъявил результаты расследования.
В рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» выданы несколько ордеров на арест. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт.
Россия добивается включения своих специалистов в международное расследование по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее Spiegel сообзало, что Террористический акт на газопроводах якобы организовал бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Также издание отмечало, что стоимость операции оценивается в почти в 300 тыс. долларов.