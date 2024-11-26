Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».11 комментариев
Польские эксперты установили тип взрывчатки на месте подрывов «Северных потоков»
Польская прокуратура обнаружила тротил на месте взрывов газопроводов «Северный поток»
Польская прокуратура подтвердила наличие следов тротила в образцах, взятых на месте взрывов газопроводов «Северный поток», что может указывать на преднамеренное вмешательство, сообщает RMF24.
Польское Поморское управление Национальной прокуратуры, расследующее взрывы на газопроводах «Северный поток», выявило наличие тротила на месте происшествия, сообщает РИА «Новости». Это подтверждают данные из заключений экспертов, работающих с прокуратурой.
В сообщении говорится, что следы тротила обнаружены в трех образцах, взятых из района взрывов. Эксперты не выявили остатков химического оружия, оставшегося с времен Второй мировой войны. Кроме того, специалисты Военного технологического университета в Варшаве взяли на анализ пробы воды и взвеси с морского дна после взрывов, чтобы определить наличие отравляющих или взрывчатых веществ.
По данным RMF24, взрывы на «Северных потоках» не вызвали загрязнения, угрожающего безопасности людей или окружающей среде. Польские прокуроры запросили результаты расследований у Дании и Швеции и обратились за юридической помощью к ряду стран, включая Болгарию, Румынию, Австрию и Британию. В рамках расследования допрошены несколько человек.
Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.