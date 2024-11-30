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    30 ноября 2024, 16:00 • В мире

    Европа грозит Китаю из-за подозрений в адрес России

    Европа грозит Китаю из-за подозрений в адрес России
    @ MIKKEL BERG PEDERSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Военные корабли НАТО продолжают блокировать в Балтийском море китайский сухогруз – а все потому, что капитан судна имеет российское гражданство. Экипаж подозревается ни много ни мало – в «акте российско-китайской диверсии». На каком основании высказываются подобные обвинения и есть ли у Европы шансы их доказать?

    Триллер вокруг аварии на подводных оптоволоконных кабелях в Балтике (связывавших Швецию с Литвой и Финляндию с Германией) прирастает новыми сериями. Напомним, что европейские власти обвинили в разрыве кабелей (произошедших 17 и 18 ноября с разницей примерно в шесть часов) экипаж китайского сухогруза «Yi Peng 3». Якобы он опустил якорь и протащил его по дну. Причем сделал это намеренно.

    «Крайне маловероятно, что капитан не заметил, что его корабль бросил якорь и потащил его за собой в течение нескольких часов, теряя скорость и перерезая тросы по пути», – пишет The Wall Street Journal.

    В середине недели судно было блокировано датскими, немецкими и шведскими кораблями береговой охраны на период расследования. Но зайти на него они не могут.

    Дело в том, что судно стоит не в территориальных водах (в данном случае Дании), а лишь в ее исключительной экономической зоны. И если у датчан нет прямых и четких доказательств совершения преступления против их интересов – например, незаконного вылова рыбы или обрыва датского (а не шведского, как это было) кабеля – то ее правоохранители не могут подняться на борт без разрешения капитана, собственника или государства, под чьим флагом ходит судно. То есть Китая.

    Но Китай согласия не дает – МИД страны лишь подтверждает наличие переговоров. Шведы предложили решить вопрос перемещением (добровольным, естественно) судна в шведские воды, где шведские же хозяева разорванного кабеля в рамках морского права имеют возможность войти на борт – но команда судна пока что проигнорировала это требование.

    В итоге сложилась патовая ситуация. Шведские власти, которые возглавляют международное расследование, четко заявляют, что никого пока не обвиняют – лишь говорят, что сейчас в Балтийском море возросли риски из-за «различных видов деятельности».

    «Мы не знаем, является ли это диверсией. Но мы очень тщательно расследуем это дело», – заявил шведский премьер Ульф Кристерссон. Ведут следственные действия и просят китайские власти о «сотрудничестве». «Мы надеемся, что Китай ответит согласием», – добавил политик. КНР же продолжает отделываться дипломатическими фразами – из серии «Китай всегда поддерживал идею совместного обеспечения безопасности подводных кабелей и другой инфраструктуры в соответствии с нормами международным права».

    И на фоне этих отписок Запад включает мантру о российской угрозе. Западные политики, эксперты и журналисты начинают раскручивать миф о том, что кабели якобы были перерезаны Китаем, но по указке Москвы.

    Еще в апреле 2024 года один из командующих военно-морскими силами НАТО Дидье Мальтер говорил о том, что «русские разработали стратегию подводной гибридной войны, целью которой является подрыв европейской экономики через повреждение кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов», и это ставит под угрозу «всю нашу подводную экономику». И вот сейчас западные эксперты пишут о том, что разрыв кабелей был элементом «гибридной войны», которую Россия якобы ведет в Европе.

    Некоторые СМИ даже прямым текстом называют произошедшее «актом российско-китайской диверсии». И вспоминают аналогичную историю, произошедшую почти год назад – тогда тоже китайское судно, вышедшее из российского порта, предположительно повредило два кабеля и один трубопровод. Но к тому времени, как местные власти разобрались, оно уже ушло из Балтийского моря.

    Yi Peng же перехватили. Более того, по данным западных СМИ, капитаном судна является гражданин России. И это (вкупе с наличием российско-китайских союзных отношений) уже достаточно для того, чтобы по принципу «хайли лайкли» не только говорить о какой-то российской диверсии, но и вводить за нее санкции.

    Вряд ли они будут экономическими. Своей жесткой реакцией на подобные попытки Пекин научил Европу ценить возможности китайского рынка – особенно в ситуации, когда европейские экономики находятся в состоянии кризиса. А против России уже введено столько санкций, что придумать новые будет непросто.

    Поэтому с большой долей вероятности европейцы используют эту историю, скорее, для санкций дипломатических. В частности, для давления на КНР в украинском вопросе.

    «Мы видим, что за действиями России все чаще стоит Китай. Я обеспокоен и надеюсь, что они (китайцы – прим. ВЗГЛЯД) услышат послание Европы. Поймут, что увеличение помощи России на Украине не отразится хорошо на китайско-европейских отношениях», – заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

    Ну и для давления на Россию тоже. Дело в том, что по всему миру проложены более миллиона километров подводных кабелей. Они являются самыми настоящими кровеносными сосудами цифровой глобализации – и в то же время крайне уязвимыми для внешнего воздействия. Якорем, бомбой – чем угодно.

    Поэтому ни одна страна не заинтересована в том, чтобы кто-то открывал этот ящик Пандоры. Чтобы практика перерезания кабелей (или трубопроводов – как сделали США в отношении «Северного потока») стала общепринятой.

    Правда, для того, чтобы обвинить Россию в подводном пиратстве, нужно предъявить что-то большее, чем данные о выходе судна из российского порта. А для этого нужно как минимум зайти на судно и допросить его экипаж. Чего Запад не может сделать без согласия китайских собственников.

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