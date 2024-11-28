Financial Times: Страны Балтики заявили о влиянии поддержки России со стороны Китая на отношения с Европой

Tекст: Мария Иванова

Китайская поддержка России негативно сказывается на отношениях Пекина с Европой, пишет Financial Times. Лидеры стран Северной Европы и Балтии призывают Европейский союз к более жесткому ответу на гибридные угрозы, такие как саботаж критической инфраструктуры.

На фоне этих тревог внимание привлекло китайское судно, подозреваемое в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Премьер-министры Финляндии и Швеции заявили, что пока рано делать выводы о виновных в повреждении кабелей между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой. Однако премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил обеспокоенность усиливающейся поддержкой Китая России. Он отметил, что это плохо сказывается на отношениях между Европой и Китаем.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что инциденты с китайскими судами влияют на возможности Китая вести бизнес с Европой и ограничивают его дипломатические возможности. Он добавил, что Европе необходим единый ответ на гибридные угрозы, исходящие от России, и призвал к нейтральному расследованию ситуации.

Сейчас в фокусе внимания находится китайский балкер Yi Peng 3, якорь которого был поврежден. Власти Швеции, Дании и Германии внимательно следят за судном, проходившим мимо кабелей в момент их повреждения. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал Китай сотрудничать в расследовании, отметив серьезность ситуации.

Китайские власти заявили, что их каналы связи с Швецией и другими заинтересованными сторонами остаются открытыми. Пекин поддерживает совместные усилия по обеспечению безопасности международных подводных кабелей в соответствии с международным правом. Между тем на фоне обострения геополитических конфликтов в Европе усиливаются призывы к более жесткому подходу к гибридным угрозам со стороны России.

Напомним, накануне Швеция призвала китайское судно вернуться для расследования повреждений кабелей на Балтике.

Между тем МИД Китая обвинил Европейский союз в использовании двойных стандартов при введении санкций против китайских компаний за их сотрудничество с Россией, подчеркивая, что большинство стран, включая Европу и США, продолжают торговать с Россией.

Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против КНР из-за предполагаемой поддержки России на Украине, несмотря на отсутствие четких доказательств поставки военной помощи. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.