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    1 декабря 2024, 09:44 • В мире

    США хотят тайно добить «Северный поток-2»

    США хотят тайно добить «Северный поток-2»
    @ montevalle.partners

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Загадочные утечки стали звучать в западной прессе на уходящей неделе – о том, что некий американский бизнесмен ведет переговоры о покупке у Газпрома взорванных в Балтийском море газопроводов. О каком человеке идет речь, в чьих интересах он проталкивает эту идею – и почему Россия может все подобные спекуляции полностью игнорировать?

    «Финансист из Майами втихую пытается купить трубопровод «Северный поток-2», пишет американское издание The Wall Street Journal. Еще в феврале текущего года Стивен Линч – американский финансист, который когда-то  работал на российском рынке –  запросил у Минфина США разрешение на ведение переговоров по покупке СП-2 с ее владельцем, расположенной в Швейцарии компанией Nord Stream AG 2.

    Это необходимая процедура. Дело в том, что американцы вводили санкции против СП-2, а значит любые контакты с владеющим им юрлицом американским гражданам запрещены. И чтобы эти контакты осуществлять, необходимо получать разрешение Минфина США.

    А Линч хочет не только осуществлять – он намерен, как заявляется, купить компанию, а значит, и все эти газопроводы. Либо напрямую у Газпрома, либо с аукциона (если швейцарские власти ее выставят туда после банкротства). Примерно за 700 млн долл. Для того, чтобы, по его словам, «дерусифицировать СП-2».

    Что это значит и в чем выгода Линча от подобного рода сделки?

    Да, он известный спекулянт. В том числе известный тем, что пытается покупать российские активы за рубежом, которые упали в цене из-за санкций – и потом благодаря своим связам пытается восстановить их работу. Поэтому инициатива Линча «потенциально создает возможности для перезапуска противоречивой газовой трубы… в случае достижения перемирия в войне на Украине», – пишет The Washington Post.

    Однако в реальности финансовый аргумент – купить сейчас за копейки для того, чтобы потом продать подороже – упирается в неопределенность будущего СП-2. Трубопровод не работает и в ближайшее время вряд ли заработает. Хотя бы потому, что Европа в целом и Германия в частности принципиально и по политическим причинам отказались от закупок по нему российского газа.

    После парламентских выборов в ФРГ в феврале 2025 года вряд ли что-то изменится – фаворитом гонки является ХДС/ХСС, и ее лидер Фридрих Мерц занимает жесткую позицию в отношении переговоров с Москвой. И намерен не получать российский газ через СП-2, а передать киевскому режиму высокоточные ракеты «Таурус» – вместе с немецкими специалистами, его обслуживающими.

    Возможная смена собственника ни на йоту не изменит отношения Европы к трубе. «Газопровод - это средство, это инструмент, а все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источник газа – это «Газпром», – напоминает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А значит, тезис о «недемократическом российском газе» продолжит действовать. И т.н. «Третий энергопакет» – запрещающий одному поставщику заполнять своим газом более половины трубы – тоже.

    «Аргументы Линча выглядят нелогичными. Например, он объясняет Минфину США, что если ему будет разрешено купить СП-2, то американцы будут русским диктовать свою волю. Что это будет рычаг давления на Москву. Но, опять же, каким образом?», – задает риторический вопрос преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Ладно бы американцы купили работающий газопровод и попытались бы его перекрыть. Например, угрожая тем самым действующим контрактам России с европейскими странами и коммерческим показателям Газпрома – как делала в свое время еще при Юлии Тимошенко Украина. Но ведь трубопровод и так не работает. И американцы открыто выступают против того, чтобы он когда-нибудь заработал.

    Анонимный представитель администрации Байдена, которого цитирует The Washington Post, заявил о том, что возобновление работы СП-2 – и потока российского газа в ЕС – «не соответствует интересам США». По его словам, Москва использует газ как инструмент давления на Европу, а значит российского газа в Старом Свете вообще не должно быть.

    И вот этот позиция как раз объясняет логику инициативы Линча. В рамках этой логики бизнесмен работает не на свой личный карман, а как представитель государственных интересов США.

    Интерес этот не просто в давлении на Россию, а в полном уничтожении газопровода. Ведь одна из веток «Северного потока-2» после диверсии осталась неповрежденной.

    Как неоднократно отмечало российское руководство, через данную ветку можно начать поставки газа в Европу немедленно. Это и волнует американское руководство. Диверсанты оставили свое черное дело незавершенным - и в США рассчитывают, что его завершит Линч. Купит газопровод - и окончательно разрушит его, может быть, даже чисто физически. Или же поставит под контроль американского правительства. «Американцам, с точки зрения национальных интересов «Северный поток 2» нужен лишь как груда металла на дне. А вот прокачка по нему их не интересует», – говорит Игорь Юшков.

    Но даже если представить, что сделка будет реализована, эти смешные 700 млн долларов Газпром за газопровод не получит. «Nord Stream AG 2 на 50% принадлежит Газпрому напрямую и еще 50% ему принадлежит через его голландскую дочку Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. Но торги-то будут проводить швейцарцы, и они не станут перечислять деньги Газпрому в Россию. А нидерландская дочка находится под арестом», – объясняет Игорь Юшков.

    В итоге получится, что труба в случае продажи будет фактически подарена американцу. И все для того, чтобы он мог окончательно похоронить СП-2 и лишить российскую компанию даже возможности на возобновление транзита в Европу через Балтийское море? И зачем такое России?

    «Газпрому нет смысла соглашаться на условия Линча. Продавать такой актив на таких условиях было бы неразумно – уж пусть лучше труба лежит на дне. Хлеба ж она не просит», – говорит Игорь Юшков. Только на возведение морской части трубопровода – без учета создания наземной инфраструктуры от Ямала к портам Ленинградской области – Газпром потратил почти 10 млрд евро.

    Конфликт на Украине рано или поздно завершится. Рано или поздно, но Европа вернется к взаимовыгодным отношениям с Россией в области энергетики. И тогда оба «Северных потока» еще сыграют свою роль на пользу России - но не на пользу США.

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