Welt сообщила о закладке шести бомб на «Северных потоках» и наличии новых повреждений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Welt, немецкая газета получила доступ к гидролокационным изображениям и документам судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками. Из этих материалов следует, что диверсанты установили по меньшей мере шесть взрывных устройств на четырех нитках «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». В частности, было обнаружено ранее неизвестное повреждение, называемое «вмятиной», на нитке B «Северного потока – 1».

Генпрокуратура Германии и оператор Nord Stream AG отказались комментировать данную информацию. Известно также, что второе повреждение, выявленное с помощью гидролокатора инженером Эриком Андерссоном, находится на трубопроводе «Северный поток – 2». Изображения показывают, что на южной части нитки B откололась бетонная облицовка трубы, что, вероятно, связано с неправильно установленным взрывным устройством.

Особое внимание Welt уделяет норвежскому судну Normand Frontier, которое, предположительно по поручению США, проводило экспедицию в районе взрывов. Судно посетило как известные места повреждений, так и неизвестное ранее место на трубопроводе «Северный поток – 2», выявленное Андерссоном. Вероятно, злоумышленники намеревались подорвать и эту часть трубопровода, однако их попытка не увенчалась успехом, отмечает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года заявил о прямой причастности англосаксонских спецслужб к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, а польские эксперты установили тип взрывчатки на месте подрывов.