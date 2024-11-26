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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 12:30 • Новости дня

    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист Дудаков: Угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде
    @ Stefani Reynolds/Poo/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Возможным введением пошлин на товары из Канады и Мексики избранный президент США хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также потоком нелегальной миграции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.

    «Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что еще в январе, согласно данным СМИ, Трамп допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из КНР. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», – добавил собеседник.

    Что касается Канады, то одна из основных претензий Трампа к Оттаве связана с нелегальной миграцией. «В Канаде с этим серьезные проблемы: за последние годы в страну приехало много людей. Впрочем, некоторые из них прорываются через северную границу на территорию Соединенных Штатов», – указал Дудаков. Возможное введение пошлин на товары из Канады позволит Трампу решить еще одну задачу – а именно «устроить смену режима» в стране.

    «В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом». С ним избранному президенту США, думаю, будет проще договариваться, например, о совместной борьбе с миграцией», – рассуждает политолог.

    Он напомнил, что эта проблема характерна и для южных границ, но Трамп также будет пытаться побороть и контрабанду наркотиков. «Мексиканские картели зарабатывают миллиарды долларов на поставках запрещенных веществ, опиоидов в США. Это вызывает большой кризис в Америке: например, по 100 тыс. граждан умирают ежегодно от передозировки. Поэтому для республиканцев этот вопрос стоит уровнем повыше, чем Китай, Иран, Россия или какие-либо другие страны», – отметил эксперт.

    Дудаков допускает, что по поручению Трампа может быть проведена ограниченная военная операция против картелей в Мексике «Шок и трепет» с нанесением ракетных ударов по их инфраструктуре. «В то же время, конечно, это поставит в очень сложное положение отношения Вашингтона и Мехико, в которых и на текущий момент наблюдаются проблемы», – уточнил спикер.

    «Пока же возможное введение пошлин на товары из Канады и Мексики призваны заставить эти страны побороть потоки нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Подобная мера – своего рода требование к местным властям к кооперации», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести высокие таможенные пошлины для Канады, Мексики и КНР. Как отмечает The New York Times, все перечисленные страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. Так, в отношении Мехико и Оттавы планируется увеличение налогов до 25%. Ограничения будут действовать до тех пор, пока государства не отрегулируют поток наркотиков и движение мигрантов в Штаты.

    Кроме того, республиканец пообещал довести размер пошлин на товары из Китая до 10%. Причем данные тарифы будут действовать поверх иных норм, принятых против Пекина ранее. По его оценке, Поднебесная предпринимает недостаточно усилий для пресечения незаконного потока наркотиков в США. Действие законодательных правок будет продолжаться до тех пор, пока КНР не предпримет необходимых мер по решению данной проблемы.

    Как отмечает сам Трамп, данные решения будут приняты 20 января, то есть в первый же день его возвращения в Белый дом. При этом планируемые ограничения, скорее всего, будут нарушать условия торгового соглашения, заключенного между США, Мексикой и Канадой. Напомним, документ был подписан в 2020 году, во времена первого срока республиканца.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможный антикитайский курс администрации Трампа.

    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    25 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник» ничем не ограничено, так как США вышли из договора о ликвидации РСМД и он прекратил свое существование, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Президент России [Владимир Путин] четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации [президента США Дональда] Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и слома [соглашения], никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он отметил, что ракеты «Орешник» не имеют никакого отношения к ДСНВ.

    В сентябре Рябков отмечал, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 03:36 • Новости дня
    Экономист Сакс осудил грубость властей США в адрес Путина

    Джеффри Сакс назвал оскорбления Путина со стороны США недопустимыми

    Экономист Сакс осудил грубость властей США в адрес Путина
    @ SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский экономист Джеффри Сакс выразил недовольство оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, подчеркнув, что грубость подобного рода в условиях нынешней политической ситуации является безответственной и опасной.

    Известный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о недопустимости оскорблений со стороны американских властей в адрес президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». В подкасте Judging Freedom Сакс подчеркнул, что никто из ответственных лиц не должен позволять себе вульгарные высказывания, особенно находясь в состоянии конфликта с ядерной державой.

    Сакс отметил, что подобная риторика демонстрирует полную безответственность и может привести к опасным последствиям. «Подобная безответственность может всех нас убить,» – отметил экономист, добавив, что такие заявления могут поставить мир на грань ядерной войны.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу использования оскорбительного языка со стороны американских властей, назвав это частью американской политической культуры. Также Мария Захарова, официальный представитель МИД России, указала на недочет в понимании ядерной доктрины России представителями НАТО, которые обсуждали возможность нанесения ударов по РФ.

    Джеффри Сакс также прокомментировал недавние слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра и заявил, что его высказывания об ударах по России могут привести к ядерной войне. Экономист назвал Бауэра безрассудным человеком, который не должен определять политику, способную привести к глобальному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что президент России никогда не прибегал к подобной риторике и не собирается этого делать в будущем.

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США, подчеркнув, что такая риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

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    26 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Конгрессвумен Тэйлор-Грин осудила возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Tекст: Александра Юдина

    Передача ядерного оружия Украине будет актом государственной измены, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

    По ее словам, возможная передача президентом Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, противоречащей конституции, передает РИА «Новости».

    Тэйлор-Грин отметила, что такой шаг может быть расценен как акт государственной измены.

    Политик также предположила, что Байден может стремиться развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

    Конгрессвумен напомнила, что заявление последовало в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который в ироничной форме высказался о предоставлении Украине ядерного оружия как о новом шаге в цепи поставок более смертоносного оружия Киеву.

    Навфаль задался вопросом, действительно ли речь идет о помощи Украине или же преследуются более серьезные цели. Он подчеркнул, что такая беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы.

    Ранее американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны».

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    25 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Захарова прокомментировала прекращение дел против Трампа

    Захарова: прекращение дел против Трампа подчеркивает цикличность правосудия США

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа, что демонстрирует различные результаты до и после выборов.

    Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прекращение Министерством юстиции США федеральных дел против избранного президента Дональда Трампа. Захарова отметила, что это решение подчеркивает «удивительную цикличность» американского правосудия.

    «Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в 4 года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия», – заявила Захарова в своем телеграм-канале.

    Ранее директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун сообщил, что Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в контексте политической ситуации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было названо победой для верховенства права.

    Суд Нью-Йорка решил перенести вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов на 26 ноября, удовлетворив ходатайство его адвокатов о переносе заседания после президентских выборов.

    Трамп заявлял, что ему запретили давать показания по делу о подлоге документов, что он считает неконституционным.

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    26 ноября 2024, 06:33 • Новости дня
    Маск: Ремонт в Пентагоне занимает больше времени, чем строительство

    Маск заявил о высоком уровне бюрократии в Пентагоне, замедляющем ремонт

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона, отметив, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, что дольше строительства здания в 1940-х годах.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация дошла до того, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, в то время как все здание ведомства было построено за 16 месяцев в 1940-х годах. Маск сделал это заявление после встречи с высокопоставленными военными чиновниками.

    Эти слова Маска стали ответом на высказывания бизнесмена Вивека Рамасвами, который ранее заявлял, что бюрократия значительно увеличивает расходы за счет сомнительных статей. Маск подчеркнул, что это не связано с численностью сотрудников, а скорее с неэффективностью управленческих процессов.

    В прошлом Маск уже поднимал вопросы эффективности государственных расходов. Он упоминал о новом департаменте по достижению госэффективности в США (DOGE), задачей которого является повышение эффективности использования военных бюджетов. Маск и Вивек Рамасвами были назначены на руководящие должности в этом департаменте, что подтвердил Дональд Трамп после победы на президентских выборах.

    Илон Маск также регулярно поддерживает Дональда Трампа и активно участвует в обсуждении вопросов американской политики, делая заявления и комментируя события в своей социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделав их дорогими и неэффективными, по мнению Илона Маска.

    Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Он и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

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    26 ноября 2024, 00:54 • Новости дня
    Республиканцы потребовали от Байдена сохранить документы по сделке US Steel

    Республиканцы призвали Байдена сохранить документы по продаже US Steel Nippon Steel

    Tекст: Денис Тельманов

    Республиканцы в конгрессе США обратились к администрации Джо Байдена с требованием сохранить все документы, касающиеся возможной продажи U.S. Steel японской компании Nippon Steel, выразив обеспокоенность политизацией решения.

    Агентство Bloomberg сообщило, что республиканцы из палаты представителей США направили письмо министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо. В письме они выразили обеспокоенность влиянием политических факторов на решение о блокировке сделки по продаже U.S. Steel японской Nippon Steel. Республиканцы подчеркнули, что недавние события в комитете по иностранным инвестициям в США вызывают сомнения в целостности его процесса принятия решений.

    В частности, республиканцев тревожит, что решение Байдена заблокировать продажу может быть политически мотивированным. U.S. Steel находится в Пенсильвании – важном штате для прошедших президентских выборов. Дональд Трамп и Камала Харрис активно боролись за поддержку избирателей, включая крупные профсоюзы, которые выступают против продажи компании. Ранее Трамп также заявлял о планах заблокировать сделку.

    Администрация Байдена уведомила японскую Nippon о возможных рисках для национальной безопасности сделки. Хотя Япония является союзником США, сделка была отправлена на оценку комитета по иностранным инвестициям, который выявил риски. Республиканцы в письме агентству «Блумберг» выразили сомнения, что комитет действительно ставит на первое место вопросы национальной безопасности, а не политические интересы.

    В декабре прошлого года стало известно о намерении Nippon Steel приобрести U.S. Steel за 14,1 млрд долларов. Белый дом заявил о необходимости тщательного изучения сделки с точки зрения возможного влияния на национальную безопасность. Работники U.S. Steel поддержали продажу, считая, что это поможет избежать закрытия доменных печей и сокращения рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в дебре 2023 года крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel решила приобрести американскую компанию U.S. Steel за 14,1 млрд долларов, в том числе выплатив долги U.S. Steel в размере 742 млн долларов, чтобы создать структуру поставок ключевых товаров в Японию и США.

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    26 ноября 2024, 02:54 • Новости дня
    National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Журнал National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

    Как сообщает National Review, решение США о разрешении использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов с украинской территории вглубь России было принято слишком поздно, чтобы быть максимально эффективным. Журнал отмечает, что решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Джо Байден, возможно, стремится предоставить Украине больше возможностей до смены власти в Белом доме.

    По словам президента России Владимира Путина, США и их союзники по НАТО ранее разрешили применение дальнобойного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. В ответ Россия применила новые баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин подчеркнул, что провокации Запада могут обернуться тяжелыми последствиями в случае эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход к конфликту на Украине, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

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    26 ноября 2024, 01:52 • Новости дня
    National Review обвинил Байдена в безответственности по Украине

    National Review раскритиковал стратегию Байдена в поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Как сообщает РИА «Новости», журнал National Review подверг критике подход Джо Байдена к конфликту на Украине. В публикации сказано, что администрация Байдена явно демонстрирует безответственность и недостаточное стратегическое мышление. В статье отмечается, что американский президент медлил в предоставлении Украине необходимых систем вооружения, несмотря на просьбы Киева.

    Журнал указывает, что решение разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории было запоздалым. Это, по мнению авторов, связано с желанием дать украинским военным больше возможностей до вступления в должность Дональда Трампа.

    В публикации National Review говорится: «Неохотное согласие Байдена на одну из запросов Украины ставит под сомнение его стратегическое мышление, каким бы оно ни было». Также указывается, что если единственной причиной разрешения на использование ATACMS стало опасение, что Трамп может этого не сделать, то это является обвинительным актом в адрес администрации Байдена.

    Издание подчеркивает, что действия Байдена привели Украину в положение, когда ее население настроено просить о мире, а Запад может столкнуться с очередным замороженным конфликтом. Это, в свою очередь, ухудшит безопасность в Европе. Публикация резюмирует, что администрация оставит Трампу «плохое положение дел», которое заметно ухудшилось.

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что представители администрации Трампа часто говорят о мире и мирных планах, в то время как действующая администрация предпочитает провокации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны». По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины перед возможным возвращением Трампа в Белый дом.

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    26 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Трамп пообещал 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады

    Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за миграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, как меру борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это станет одним из его первых шагов на посту президента.

    На своей странице в Truth Social Трамп написал: «Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары». По его словам, у обеих стран есть все возможности для решения данной проблемы.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена. Он сообщил, что китайские власти обещали бороться с наркоторговлей, но до сих пор не выполнили своих обещаний. Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация не изменится, США будут взимать дополнительные 10% пошлин на всю китайскую продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская Комиссия по наблюдению за экономикой и безопасностью в отношениях США и Китая (USCC) рекомендовала лишить Китай статуса постоянных нормальных торговых отношений, что может привести к значительным экономическим потерям для Китая.

    Незаконные перевозчики призывают мигрантов пересекать границу США с Мексикой до инаугурации Дональда Трампа, опасаясь ужесточения иммиграционной политики. Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

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    25 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    ЦПВС зафиксировал нарушения авиации США в Сирии

    ЦПВС сообщил о 16 нарушениях авиацией коалиции во главе с США в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал 16 нарушений воздушного пространства Сирии авиацией коалиции, возглавляемой США, в районе Эт-Танф за сутки.

    Как передает ТАСС, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил о 16 зафиксированных нарушениях в воздушном пространстве Сирии. Нарушения зафиксированы в районе Эт-Танф двумя парами истребителей F-15.

    Игнасюк уточнил, что нарушения были связаны с правилами использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. Он также подчеркнул, что за сутки был зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, касающийся несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов коалиции.

    По данным ЦПВС, данные нарушения вызвали обеспокоенность российской стороны. Они рассматриваются как угроза безопасности и стабильности в регионе. В центре подчеркивают важность соблюдения всех международных договоренностей для предотвращения инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе, что привело к ранению двух военнослужащих из-за обстрела со стороны террористов.

    Израильская атака с использованием управляемых ракет вывела из строя погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана, обстрел произошел в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс.

    При содействии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию вернулись 26 детей, ранее находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, они прилетели на борту ВКС России и были доставлены на аэродром Чкаловский.

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    26 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила

    Представитель Китая в США заявил о несостоятельности обвинений Трампа в фентаниле

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай опроверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, заявив о несоответствии этих заявлений фактам и реальности.

    Китай отверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, пишет РИА «Новости». Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что заявления Трампа противоречат фактам и реальности. Он подчеркнул, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало важной договоренностью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

    На встрече в Сан-Франциско в 2023 году лидеры договорились о возобновлении взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками. По словам Лю, китайская сторона ответила на запросы США о проверке информации по определенным делам и предприняла необходимые действия.

    Лю Пэнъюй добавил, что сотрудничество в этой области доказывает несостоятельность обвинений о содействии Китая поступлению фентанила в США. Он подчеркнул, что такого рода обвинения противоречат «как фактам, так и реальности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.

    Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что сотрудничество России и КНДР может спровоцировать укрепление альянса США с Японией и Южной Кореей, что вызывает беспокойство у Китая.

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    26 ноября 2024, 04:48 • Новости дня
    Депутат Госдумы предсказал провокации против России до конца срока Байдена

    Толмачев заявил о возможных провокациях против России до окончания полномочий Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Александр Толмачев заявил, что провокации против России возможны до завершения срока президента США Джо Байдена, отметив роль журналистов в их подготовке.

    Провокации в отношении России могут происходить до окончания полномочий президента США Джо Байдена, сообщает РИА «Новости». Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что напряженность будет увеличиваться, а провокации могут быть подготовлены аффилированными журналистами.

    Толмачев также отрицает, что Россия могла бы использовать «отравленные» посылки в качестве метода воздействия. «Для врага у нас всегда готовы 'Орешник', 'Гвоздика', 'Гиацинт', 'Пион' и другая флора, а подлые жесты нам ни к чему», – заявил депутат.

    Контекстом его высказывания стало крушение самолета DHL около Вильнюса. Британская газета Times изложила версию о возможной причастности Москвы к инциденту через «посылки, способные взорвать самолет». Самолет летел из Лейпцига в Вильнюс, в результате крушения погиб пилот, гражданин Испании, а трое пострадавших находятся в больницах.

    Полиция и прокуратура Литвы начали расследование, рассматривая версию теракта, однако конкретных данных пока нет. Times сообщала, что в логистических центрах DHL в Британии и Германии произошли инциденты с посылками, за которые, по версии газеты, могла быть ответственна российская военная разведка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию Министерства энергетики США в Айдахо для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак» сообщило издание Defense One.

    Западные политики и эксперты нашли новый повод для обвинений в адрес России после разрыва двух подводных кабелей в Балтийском море. КНДР обвинила США в враждебных действиях, которые могут привести к реальной войне на Корейском полуострове, и потребовала прекратить провокации.

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    26 ноября 2024, 02:14 • Новости дня
    Президент Колумбии поддержал планы Трампа по Украине

    Густаво Петро приветствовал приверженность Трампа прекращению конфликтов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Колумбии Густаво Петро приветствовал планы Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине и выразил готовность поддержать его инициативы по восстановлению мира.

    Президент Колумбии Густаво Петро, как передает ТАСС, направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором приветствовал его планы прекращения конфликтов на Украине, в Судане и Газе. В письме Петро выразил готовность правительства Колумбии поддержать все инициативы Трампа, направленные на восстановление мира и прекращение насилия.

    Густаво Петро также поздравил Трампа с победой на выборах, отметив, что американский народ сделал свой выбор, заслуживающий высокого признания. Президент Колумбии подчеркнул, что между Колумбией и США давно установлены прочные и стратегические партнерские отношения. В письме Петро указал на важность диалога между Севером и Югом в текущие критические времена.

    Колумбийский лидер обратил внимание Трампа на потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, который США могли бы использовать для удовлетворения своих энергетических потребностей, способствуя борьбе с изменением климата. Петро также подчеркнул необходимость многостороннего подхода к решению таких проблем, как борьба с наркотиками и миграция, отметив, что устойчивый способ решения проблемы мигрантов заключается в содействии процветанию в их странах.

    В заключение Петро выразил уверенность, что срок Трампа укрепит дружбу между двумя странами, и призвал продолжать стремление к общему процветанию и справедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал National Review подверг критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины и обвинил ее в недостаточном стратегическом мышлении и запоздалых решениях в публикации.

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, как сообщил Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

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    25 ноября 2024, 13:47 • Новости дня
    G7 решила усилить давление на Китай за поддержку России

    Bloomberg: Министры G7 намерены принять меры против Китая за помощь России на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против КНР из-за предполагаемой поддержки России на Украине, несмотря на отсутствие четких доказательств поставки военной помощи от Китая.

    Страны Группы семи (G7) планируют обсудить усиление давления на Китай на предстоящей встрече министров иностранных дел в Италии, сообщает Bloomberg.

    Планируется принять меры против китайских субъектов, которые могут быть вовлечены в поддержку специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.

    Как пишет агентство, в проекте коммюнике указывается на необходимость принять меры в отношении субъектов на территории Китая и других третьих стран. Однако окончательные формулировки документа могут подвергнуться изменениям.

    Ранее кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.

    Между тем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

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