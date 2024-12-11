ООН сообщила о резком росте цен на хлеб в сирийских городах

ООН сообщила о нехватке продовольствия и переполненности больниц в Сирии

Tекст: Максим Попов

Как сообщило ТАСС, в Сирии наблюдается серьезная нехватка продовольствия в крупных городах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Дейр-эз-Зоре, Дамаске и Хаме.

Также дефицит отмечается в Идлибе и Алеппо, где цена на хлеб за период с 27 ноября по 9 декабря увеличилась на 900%. Проблемы с продовольствием усугубляют уже сложившиеся тяжелые условия жизни населения.

Кроме этого, в УКГВ отметили, что все больницы в Сирии переполнены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная организация по миграции при ООН обратилась с просьбой о выделении 30 млн долларов на помощь 700 тыс. жителей северо-запада Сирии.