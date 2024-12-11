Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
ООН сообщила о резком росте цен на хлеб в сирийских городах
ООН сообщила о нехватке продовольствия и переполненности больниц в Сирии
Крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%, говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов при ООН.
Как сообщило ТАСС, в Сирии наблюдается серьезная нехватка продовольствия в крупных городах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Дейр-эз-Зоре, Дамаске и Хаме.
Также дефицит отмечается в Идлибе и Алеппо, где цена на хлеб за период с 27 ноября по 9 декабря увеличилась на 900%. Проблемы с продовольствием усугубляют уже сложившиеся тяжелые условия жизни населения.
Кроме этого, в УКГВ отметили, что все больницы в Сирии переполнены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная организация по миграции при ООН обратилась с просьбой о выделении 30 млн долларов на помощь 700 тыс. жителей северо-запада Сирии.