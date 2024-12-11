Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
ООН запросила 30 млн долларов для помощи Сирии
ООН попросила 30 млн долларов для помощи 700 тыс жителей северо-запада Сирии
Международная организация по миграции при ООН обратилась с просьбой о выделении 30 млн долларов на помощь 700 тыс. жителей северо-запада Сирии из-за недавних драматических событий.
Международная организация по миграции при ООН обратилась с призывом выделить 30 млн долларов для оказания помощи жителям на северо-западе Сирии, сообщает ТАСС. Данная помощь необходима в связи с недавними драматическими событиями в регионе.
Средства планируется использовать в течение четырех месяцев, чтобы обеспечить немедленную и постоянную помощь наиболее уязвимым и подверженным риску группам. В пресс-релизе организации отмечается, что особое внимание будет уделено поддержке в зимние месяцы, когда условия становятся еще более сложными для выживания.
Организация подчеркнула, что без надлежащего финансирования 700 тыс. человек могут оказаться еще более уязвимыми в условиях продолжающегося конфликта и нестабильности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецки власти намерены сыграть ключевую роль в процессе восстановления Сирии. Беженцы начали возвращаться из Турции в Сирию на фоне текущих политических изменений в регионе. Падение Дамаска привело к усилению позиций Турции и ослаблению влияния России в Сирии.