ООН запросила 30 млн долларов для помощи Сирии

ООН попросила 30 млн долларов для помощи 700 тыс жителей северо-запада Сирии

Tекст: Максим Попов

Международная организация по миграции при ООН обратилась с призывом выделить 30 млн долларов для оказания помощи жителям на северо-западе Сирии, сообщает ТАСС. Данная помощь необходима в связи с недавними драматическими событиями в регионе.

Средства планируется использовать в течение четырех месяцев, чтобы обеспечить немедленную и постоянную помощь наиболее уязвимым и подверженным риску группам. В пресс-релизе организации отмечается, что особое внимание будет уделено поддержке в зимние месяцы, когда условия становятся еще более сложными для выживания.

Организация подчеркнула, что без надлежащего финансирования 700 тыс. человек могут оказаться еще более уязвимыми в условиях продолжающегося конфликта и нестабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецки власти намерены сыграть ключевую роль в процессе восстановления Сирии. Беженцы начали возвращаться из Турции в Сирию на фоне текущих политических изменений в регионе. Падение Дамаска привело к усилению позиций Турции и ослаблению влияния России в Сирии.