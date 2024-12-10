Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Hurriyet: Турция заплатит большую цену при ухудшении ситуации в Сирии
Hurriyet: Турция станет главным актором в восстановлении Сирии
Турция несет значительные риски, если ситуация в Сирии ухудшится, поскольку Анкара намерена играть ключевую роль в восстановлении и строительстве новой Сирии, подчеркивает газета Hurriyet.
Турция может столкнуться с серьезными последствиями, если ситуация в Сирии усугубится, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet. Анкара, согласно изданию, будет ключевым игроком в процессе восстановления Сирии и, следовательно, несет большую ответственность за будущее этой страны. В случае ухудшения обстановки Турции, как отмечает издание, придется взять на себя самую значительную часть последствий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подчеркнул братские отношения с сирийским народом. Он отметил, что подход Анкары к Сирии основывается на солидарности, а не на экономической выгоде. Эрдоган заверил, что Турция не оставит Сирию на этапе восстановления, подчеркивая важность активного участия страны в строительстве новой Сирии.
Газета Hurriyet отмечает, что Турция уже заплатила высокую цену за свою политику в Сирии. Анкара стала «архитектором перемен» в регионе, и, по мнению издания, важнейшей задачей является не оставить Сирию после стабилизации обстановки. Если же ситуация в Сирии станет хуже, Турция рискует столкнуться с серьезными проблемами и значительными издержками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские беженцы начали возвращаться из Турции в Сирию на фоне текущих политических изменений в регионе. Падение Дамаска привело к усилению позиций Турции и ослаблению влияния России в Сирии. Турецкие силы оказали помощь сирийской оппозиции в захвате Манбиджа, что также повлияло на стратегическую ситуацию в регионе.