Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
БПЛА атаковали объект инфраструктуры в Орловской области
В Орловской области беспилотники атаковали объект инфраструктуры, пострадавших нет
В результате массированной атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в Орловской области произошло возгорание топлива, также повреждено остекление нескольких частных домов, сообщил губернатор Андрей Клычков.
По словам Клычкова, оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки. Жертв и пострадавших нет, передает РИА «Новости».
До этого средства ПВО сбили семь дронов в Брянской области, пострадавших и разрушений нет