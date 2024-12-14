Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог

Tекст: Мария Иванова

11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в районе города Таганрог. В результате атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ответ на это Вооруженные силы России предприняли ответные действия, нанеся массированный удар высокоточными средствами поражения воздушного и морского базирования. В операции также задействовали ударные беспилотные летательные аппараты.

Целью атаки стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса страны.

Минобороны отчиталось, что все запланированные объекты были успешно поражены, цель удара достигнута.

Напомним, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, в связи с чем в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.