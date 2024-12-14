Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Средства ПВО сбили семь дронов в Брянской области
Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников в Брянской области
Средства ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал Богомаз в своем Telegram.
Губернатор добавил, что на месте происшествий работают оперативные и экстренные службы.
До этого сообщалось, что над территорией Краснодарского края средствами ПВО были уничтожены несколько беспилотников.