Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Власти Кубани сообщили об атаке беспилотников
Власти Краснодарского края сообщили об уничтожении нескольких атаковавших регион беспилотников
Ночью над территорией Краснодарского края средствами ПВО были уничтожены несколько беспилотников, обломки одного из них упали на частный дом в станице Марьянская, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
По словам Кондратьева, пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы, передает ТАСС.
«Ситуацию контролирует глава Красноармейского района Александр Харитонов, поручил ему помочь жителям восстановить имущество», – добавил Кондратьев.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.