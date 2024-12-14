Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области объявил об угрозе атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – приводит ТАСС слова губернатора.
Также угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Курской области.
Накануне система ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России.