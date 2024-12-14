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Военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в ЛНР
Российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР
Российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, наемники из стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР, передает ТАСС.
«Очень большое их количество в свое было время западнее Макеевки, Невского, <…> на купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран. <…> Поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников – я абсолютно этому не удивлен», – сказал он.
Марочко уточнил, что на присутствие иностранных наемников – уроженцев Латинской Америки на упомянутых участках фронта, указывают «достоверные факты». «Это и тела ликвидированных боевиков, это и шевроны, это и литература. Ну, как правило, документов, естественно, они при себе не имеют», – подчеркнул собеседник агентства.
До этого сообщалось, что ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ.