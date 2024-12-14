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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    14 декабря 2024, 05:27 • Новости дня

    Российские войска продвинулись под Купянском

    ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на то, что Киев стянул на этот участок фронта элитные подразделения ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Здесь (у Купянска) наблюдаются и резервы командующего Сухопутных войск украинских боевиков (командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого), и националистические радикальные движения, и так называемые элитные специальные подразделения», – приводит ТАСС слова Марочко.

    Эксперт подчеркнул, что российские войска, несмотря на постоянные передвижения у Купянска, наносят «серьезный ущерб» противнику.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили 145 украинских военных за сутки на Запорожском направлении.

    13 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

    11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в районе города Таганрог. В результате атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на это Вооруженные силы России предприняли ответные действия, нанеся массированный удар высокоточными средствами поражения воздушного и морского базирования. В операции также задействовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целью атаки стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса страны.

    Минобороны отчиталось, что все запланированные объекты были успешно поражены, цель удара достигнута.

    Напомним, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, в связи с чем в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    Коментарии (35)
    13 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве

    Рогов: Российские ракеты поразили киевский аэропорт, где готовили пилотов F-16

    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    @ Staff Sgt. Taylor Solberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, удар был нанесен по закрытому аэродрому, где пилоты обучались применению ракет «воздух – земля» Storm Shadow и SCALP.

    Рогов отметил, что результатом удара стали прямые попадания в ангары и склады, что вызвало вторичную детонацию, продолжавшуюся до двух часов. Он также сообщил о более 120 прилетах ракет различных классов по территории Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Помимо удара по аэропорту, российские войска атаковали объекты в Борисполе и Переяславле. В Борисполе ракеты поразили производство ударных беспилотных летательных аппаратов и ремонтные мощности для вертолетов. В Переяславле пострадали предприятия по ремонту боевых бронированных машин и тяжелой техники ВСУ.

    По словам Рогова, все цели были поражены эффективно, что подтверждается наблюдаемыми взрывами на объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны, и в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии до трех очередей на срок до 12 часов. В районе города Бурштын на западе Украины было зафиксировано более десяти взрывов, угрожающих важной энергетической инфраструктуре. В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (8)
    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 12:26 • Новости дня
    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины

    Зеленский назвал удары по энергетике Украины одними из самых масштабных

    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по энергетической инфраструктуре страны стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что на территории страны произошли многочисленные взрывы, что привело к значительным разрушениям.

    На всей Украине ранее была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в таких городах, как Одесса, Винница, а также в Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

    Взрывы также прогремели в Киеве, Кременчуге, Харькове и других регионах, включая Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Харьковскую и Хмельницкую области.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергетическая система страны находится под угрозой, компания «Укрэнерго» объявила о расширении масштабов отключения электроснабжения.

    После окончания воздушной тревоги поступили сообщения о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Энергохолдинг «ДТЭК» подтвердил серьезные повреждения своих теплоэлектростанций, что еще больше усугубляет ситуацию с электроснабжением в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    В пятницу по всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, местные источники связали их с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

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    13 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Киеве и военному объекту в Харькове

    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по закрытому аэродрому в Киеве, где проходят обучение пилоты и расположены ангары и склады, также поражен военный объект в здании бывшего завода в пригороде Харькова, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по объектам в Киеве и его окрестностях, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удар был нанесен в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты. Этот объект находится близ Жулян и относится к Авиационному университету. Лебедев заявил, что место является закрытым, там расположены ангары, склады, а также жилые и служебные помещения.

    В том же районе находится железнодорожная станция «Киев-Волынский», рядом с которой расположены многочисленные складские помещения и промзона. Лебедев также сообщил об ударе, нанесенном по пригородам Борисполя, в районе авиационного завода Skyline. По его словам, на этом предприятии занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонтом вертолетов.

    Еще один удар был нанесен по станции ремонта военных машин в Переяславе Киевской области. По данным подполья, это предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.

    Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении города Дергачи, был нанесен удар по объекту, который ранее был мясокомбинатом, а теперь используется в военных целях, сообщил Лебедев. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в этом районе.

    Ранее в Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы.

    До этого сообщалось, что в результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией.

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    13 декабря 2024, 09:11 • Новости дня
    Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
    Рютте сообщил о более 1 млн погибших и пострадавших с начала конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в результате конфликта на Украине с февраля 2022 года погибли или были ранены более 1 млн человек, и число жертв продолжает расти каждую неделю.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о более чем 1 млн погибших и раненых в ходе конфликта на Украине с февраля 2022 года. Он подчеркнул, что каждую неделю погибают или получают ранения более 10 тыс. человек с обеих сторон конфликта, передает RT.

    На сайте НАТО также указывается, что украинский конфликт ежедневно приводит к увеличению числа жертв и разрушений. Рютте выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося увеличения количества человеческих потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения. Руслан Татаринов, военный блогер, заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Также сообщалось, что ВСУ в конфликте могли потерять до 500 тыс. человек.

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    13 декабря 2024, 10:12 • Новости дня
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о серии взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    По его словам, энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Он добавил: «Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях».

    Согласно информации от компании «Укрэнерго», было объявлено о расширении масштабов отключения электроэнергии. Введены три очереди отключений, что может привести к отсутствию света до 12 часов. На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

    Ранее в районе города Бурштын на западе Украины, где находится важная энергетическая инфраструктура, было зафиксировано более десяти взрывов.

    Во Львовской и Одесской областях Украины начались отключения света и остановка электротранспорта после серии взрывов.

    В пятницу в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.

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    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

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    13 декабря 2024, 12:59 • Новости дня
    Польша объяснила отказ отправлять войска на Украину

    Яцек Севера объяснил отказ Польши от отправки войск на Украину историческим фактором

    Польша объяснила отказ отправлять войска на Украину
    @ MARCIN OBARA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов», а также, чтобы избежать обвинений в разделении страны, заявил в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера.

    Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что такое решение может быть воспринято как попытка раздела Украины. По его словам, мсторические аспекты и стремление опровергнуть «нарратив Москвы, будто Польша заинтересована в оккупации западной части Украины», также повлияли на это решение, передает ТАСС.

    По словам Северы, польские интересы и союзнические обязательства не предусматривают участие в подобных действиях. Он подчеркнул, что любое использование польских вооруженных сил в этом контексте вызовет быструю реакцию и может быть использовано против Польши.

    Севера также отметил, что основная задача для польских властей заключается в повышении боеготовности вооруженных сил для защиты страны от внешних угроз.

    «Подготовка экспедиционного корпуса не является приоритетной, а для миссий по наблюдению или миротворческих операций более подготовлены западные партнеры Польши», – отметил Севера.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска.

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    13 декабря 2024, 09:15 • Новости дня
    По всей Украине сообщили о серии новых взрывов и воздушной тревоге

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины произошли новые взрывы

    По всей Украине сообщили о серии новых взрывов и воздушной тревоге
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, сообщили местные источники, связав их с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

    На территории Украины вновь прогремели взрывы, передает ТАСС.

    В Киевской области звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны, сообщает региональная военная администрация. Власти также зафиксировали взрывы в ночное время.

    В Винницкой области, в центральной части Украины, также были слышны взрывы, сообщает ТСН. Однако местные власти пока не предоставили комментариев или дополнительных сведений о произошедшем.

    Кроме того, информация о взрывах поступила из Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание «Общественное. Новости», однако детали происшествия пока отсутствуют.

    Также взрывы были зафиксированы в Черкасской области, расположенной в центральной части Украины. По данным агентства «РБК-Украина», информация об инциденте ограничена и не содержит дополнительных подробностей.

    На данный момент воздушная тревога продолжает действовать на всей территории страны.

    Ранее в Одессе произошли взрывы, а на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. До этого в Одесской области Украины ночью прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа. В Херсоне, находящемся под контролем Киева, также произошли взрывы.

    Кроме того, в Кременчуге Полтавской области и в Ивано-Франковской области Украины также произошли взрывы, а воздушная тревога была объявлена в 14 регионах Украины.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    13 декабря 2024, 13:19 • Новости дня
    Кремль: Удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу
    Кремль: Удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам на Украине в ответ на атаку на военный аэродром в Таганроге, где были использованы баллистические ракеты ATACMS, заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Удар по энергетическим объектам Украины был частью ответных действий на атаку на военный аэродром в Таганроге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что российские военные нанесли удар по Украине в ответ на применение высокоточного западного оружия по территории РФ.

    На вопрос журналистов, является ли это ответной мерой, представитель Кремля ответил: «В том числе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

    Российские военные в пятницу нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Коментарии (13)
    13 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Медведев призвал Украину смирить гордыню и «изгнать демонов»

    Медведев призвал Украину «изгнать демонов политического украинства»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Украине необходимо сделать выбор между союзом с Россией и исчезновением с карты мира, указал Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

    Он подчеркнул, что от украинцев не требуется жертвовать собой ради свободы, и призвал их смирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и «изгнать демонов политического украинства»

    Попытки разъединить русских и украинцев являются бессмысленными, исторически несостоятельными и преступными, указал Медведев.

    «Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас», – заявил Медведев.

    По мнению Медведева, неонацистские силы на Украине также не смогут добиться успеха в текущей ситуации. Он выразил уверенность, что их действия обречены на провал и приведут только к обострению внутренних проблем в стране.

    Ранее Медведев заявлял, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной при условии, что Киев признает современные реалии и предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным.

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    13 декабря 2024, 14:33 • Новости дня
    Приднестровье призвало Молдавию совместно обратиться к России из-за газа

    Приднестровье призвало Молдавию обратиться к России и Украине для сохранения газовых поставок

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона, следует из сообщения МИД Приднестровья.

    Министерство иностранных дел непризнаннного Приднестровья предложило молдавским властям в кратчайшие сроки направить совместное обращение к руководству России и Украины. Цель обращения – сохранение поставок российского газа в регион по существующему маршруту, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД непризнанной республики, подчеркивается, что Кишинев пока не предпринял практических шагов для достижения договоренностей с Россией и Украиной. Эти договоренности должны обеспечить энергобезопасность Приднестровья и всей Молдавии.

    Предложение Приднестровья об обращении к России и Украине связано с необходимостью обеспечения стабильных поставок газа. В текущих условиях это является важным шагом для поддержания энергобезопасности региона.

    Ранее парламент Молдавии утвердил чрезвычайное положение вследствие угрозы прекращения транзита российского газа через Украину.

    Правительство Молдавии также утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

    Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности в поставках российского газа через Украину.

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