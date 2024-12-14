Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Российские войска продвинулись под Купянском
ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ
Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на то, что Киев стянул на этот участок фронта элитные подразделения ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Здесь (у Купянска) наблюдаются и резервы командующего Сухопутных войск украинских боевиков (командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого), и националистические радикальные движения, и так называемые элитные специальные подразделения», – приводит ТАСС слова Марочко.
Эксперт подчеркнул, что российские войска, несмотря на постоянные передвижения у Купянска, наносят «серьезный ущерб» противнику.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили 145 украинских военных за сутки на Запорожском направлении.