Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
ВС России уничтожили 145 украинских военных за сутки на Запорожском направлении
ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Запорожском направлении
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, вооруженные силы Украины потеряли 145 военных за сутки, передает ТАСС. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Днепроэнергии, Новополя, Великой Новоселки и Сторожевого.
Также сорваны действия пяти инженерных групп в районах Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного и Луговского.
В течение суток противник потерял 145 военнослужащих, боевую бронированную машину Maxxpro и один автомобиль, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», отметил он.
Накануне сообщалось, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов.