Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, зафиксировано более 250 взрывов, повредивших местную инфраструктуру, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.
На территории Запорожской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели сотни взрывов, сообщает ТАСС.
Федоров заявил о не менее 268 таких инцидентах, которые произошли за последние сутки.
По его словам, повреждения получила местная инфраструктура, однако о конкретных объектах информации не представлено. Этот район остается одной из горячих точек конфликта между Украиной и Россией, что приводит к частым обстрелам и разрушениям.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает считать эту территорию частью Украины и не признает результаты голосования. На текущий момент более 70% Запорожской области контролируется российскими силами, а оставшаяся часть, включая бывший областной центр город Запорожье, остается под контролем Украины. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
Ранеев среду сообщалось, что артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе в Запорожской области.
Российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.