Tекст: Мария Иванова

На территории Запорожской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели сотни взрывов, сообщает ТАСС.

Федоров заявил о не менее 268 таких инцидентах, которые произошли за последние сутки.

По его словам, повреждения получила местная инфраструктура, однако о конкретных объектах информации не представлено. Этот район остается одной из горячих точек конфликта между Украиной и Россией, что приводит к частым обстрелам и разрушениям.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает считать эту территорию частью Украины и не признает результаты голосования. На текущий момент более 70% Запорожской области контролируется российскими силами, а оставшаяся часть, включая бывший областной центр город Запорожье, остается под контролем Украины. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

Ранеев среду сообщалось, что артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе в Запорожской области.

Российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.