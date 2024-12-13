Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

Руководство Израиля старается извлечь максимальную выгоду из падения режима Башара Асада в Сирии.

Израиль взял под свой контроль приграничный регион Сирии, назвав это буферной зоной и временной мерой, необходимой для защиты еврейского государства. Разумеется, это вызвало протесты нынешнего сирийского правительства и возмущение арабских стран.

Относительно спорных Голанских высот премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив навечно сохранит над ними контроль. Чем, разумеется, тоже возмутились арабские соседи.

Армия обороны Израиля систематически уничтожает ВВС и ВМФ Сирии. В Израиле рассчитывают, что в новых условиях будет прервана логистическая связь между Ираном и ливанской шиитской организацией «Хезболла», Тегеран больше не сможет снабжать ее оружием и боеприпасами через территорию Сирии. Это в конце концов должно привести либо к ликвидации «Хезболлы», либо она настолько ослабеет, что уже не сможет представлять угрозу для Израиля. Такой вариант вполне вероятен – внутри самого Ливана есть вооруженные формирования мусульман-суннитов и христиан-маронитов, которые могут воспользоваться ситуацией и уничтожить «Хезболлу».

На данный момент израильское государство является одним из главных выгодоприобретателей от свержения Башара Асада. Но стоит ли Израилю радоваться по этому поводу?

Режим Асадов был врагом Израиля на протяжении десятилетий, но это был понятный и предсказуемый противник, особенно в последние годы. Израиль раздражала активность военных формирований, связанных с Тегераном, в Сирии, время от времени израильские ВВС наносили удары по объектам в Сирии, которые считали иранскими. Но в Тель-Авиве прекрасно знали, что никакого военного ответа не будет.

Руководство Сирии опасалось втягиваться в реальное противостояние с Израилем, осознавая слабость своей армии и внутреннюю нестабильность. Иранцы также не отвечали на действия израильтян с территории Сирии, им было важно сохранить Асада у власти, а война с Израилем могла привести к его падению.

Но теперь ситуация изменилась.

Потенциальный руководитель Сирии, лидер «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, признана террористической организацией в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани заявил: «Мы открыты для дружбы с Израилем. У нас нет врагов, кроме режима Асада, «Хезболлы» и Ирана. То, что Израиль сделал против «Хезболлы» в Ливане, очень помогло нам. Теперь мы позаботимся об остальном». Насколько можно верить его словам?

Сейчас, когда ему надо занять освободившееся кресло, он готов говорить одно. А когда придет к власти?

К тому же у Джулани интересная биография, он состоял в «Аль-Каиде*» и ИГ (организации признаны террористическими в РФ). Его отец (или он сам) родом с Голанских высот, тех самых, которые Израиль хочет контролировать вечно. Очень сомнительно, что человек с такой биографией действительно намеревается дружить с Израилем.

Кроме того, далеко не факт, что именно Джулани окажется на вершине сирийской власти или долго продержится на ней. Почти всегда после свержения власти повстанцы начинают воевать между собой.

Тем более между ХТШ и другой мощной группировкой сирийских повстанцев – Сирийской национальной армией (СНА) – уже возник публичный конфликт: первые обвинили вторых в жестокости по отношению к курдам. А СНА пригрозила свержением Джулани. Думается, израильское руководство осознает, что конфликт будет с любым режимом, кто бы ни взял власть в Сирии, как минимум из-за контроля над Голанскими высотами. Собственно, поэтому превентивно и уничтожили авиацию и флот сирийцев.

Буферная зона станет постоянным местом напряжения, где будут идти систематические боевые действия между израильской армией и различными сирийскими вооруженными формированиями, а в перспективе и с сирийской армией, если новые власти смогут ее воссоздать и укрепить.

А если Сирия развалится на несколько «государств», что вполне вероятно, Израилю тоже будет не легче – придется воевать со всеми. В том числе и с турецкими прокси, что в перспективе может привести к конфликту уже с Турцией.

Например, если на нынешней сирийской территории появится независимый Курдистан. США, чтобы не портить отношения с Анкарой, формально не будут иметь к этому никакого отношения, а главным публичным патроном курдов станет Израиль.

Джихадисты из Сирии могут раскачать ситуацию и в Иордании, что может привести к падению Хашимитской династии – вместо королевского правительства, с которым у Тель-Авива рабочие отношения, к власти придут радикальные исламисты, настроенные на войну. Учитывая, что у Израиля протяженная и не укрепленная граница с Иорданией, купирование этой проблемы потребует от него напряжения всех сил. Получить два новых потенциальных фронта с двух сторон – в Сирии и Иордании, то, что меньше всего нужно Израилю.

Иран в свете событий в Сирии тоже не всегда будет вести себя пассивно. Очевидно, например, что Иран активизирует создание собственного ядерного оружия.

Джулани прав: действия израильской армии и разведки значительно ослабили «Хезболлу», это не позволило ей принять активное участие в борьбе против противников Асада, что способствовало его свержению. Однако не получится ли так, что вместо «Хезболлы» Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка? Есть победы, которые в краткосрочной перспективе могут казаться выдающимися, но в долгосрочной – лучше бы такой победы не было.