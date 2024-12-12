Tекст: Мария Иванова

Израиль продолжает военные операции в Сирии, несмотря на растущую критику от правительств региона, передает Bloomberg. Израильские силы обороны заявили, что их войска продолжают наносить удары по «угрозам и террористическим объектам вдоль границы» с Сирией, конфисковав несколько сирийских танков во время рейдов.

Военные также обнаружили сирийский армейский пост с запасом оружия, включая мины, взрывчатку, противотанковые ракеты и другое военное оборудование.

Позднее сирийское телевидение сообщило об израильском авиаударе по порту Латакия, а Сирийская обсерватория по правам человека отметила удары по военным объектам в Латакии и Тартусе, принадлежащим свергнутому режиму Башара Асада.

Отметим, что Израиль усилил атаки после падения режима Асада в воскресенье, стремясь предотвратить попадание стратегических запасов оружия в руки террористов, согласно заявлениям армии.

В среду Египет осудил систематическое уничтожение инфраструктуры в Сирии и захват буферной зоны на границе с Израилем, что вызвало недовольство других арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Израиль захватил буферную зону площадью около 155 кв. миль на следующий день после свержения правительства, которое более 50 лет находилось у власти под руководством семьи Асадов. Израиль также сообщил об ударах по сирийским складам химического оружия и ракет, чтобы те не попали в руки экстремистов. Агентство отмечает, что оппозиционные группы, свергнувшие Асада, возглавляются группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой*» и признанной террористической организацией во многих странах, включая США.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии при поддержке одной из соседних стран.

Глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Израиль в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии и выразил поддержку сирийскому народу.