Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Иран обвинил США и Израиль в организации переворота в Сирии
Хаменеи обвинил США и Израиль в организации переворота в Сирии‍‍
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время обращения заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с заявлением о том, что США и Израиль спланировали военный переворот в Сирии, передает ТАСС. Хаменеи подчеркнул, что к заговору присоединилась также одна из соседних с Сирией стран.
«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов», – цитирует слова Хаменеи телеканал CNN. Он отметил, что у Ирана имеются доказательства этого заговора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал раздел Сирии, что вызвало серьезные изменения в регионе, а поражение Ирана в Сирии создало новые вызовы для России, учитывая, что свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана.