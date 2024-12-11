Иран обвинил США и Израиль в организации переворота в Сирии

Хаменеи обвинил США и Израиль в организации переворота в Сирии‍‍

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с заявлением о том, что США и Израиль спланировали военный переворот в Сирии, передает ТАСС. Хаменеи подчеркнул, что к заговору присоединилась также одна из соседних с Сирией стран.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов», – цитирует слова Хаменеи телеканал CNN. Он отметил, что у Ирана имеются доказательства этого заговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал раздел Сирии, что вызвало серьезные изменения в регионе, а поражение Ирана в Сирии создало новые вызовы для России, учитывая, что свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана.