The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана

Иран понес серьезный стратегический удар с уходом Башара Асада, сообщает The Wall Street Journal. Десятилетиями Тегеран строил сеть союзов с правительствами и ополченцами по всему Ближнему Востоку, что позволяло ему влиять на региональную политику и военную обстановку. Однако уход Асада угрожает этой стратегии и вынуждает Иран пересматривать свою национальную безопасность.

События, начавшиеся с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, привели к значительным изменениям в региональной безопасности Ирана. Израиль уничтожил основные силы ХАМАС, а также большую часть руководства «Хезболлы», главного союзника Ирана. Это оставило Иран без значительной части его «передовой обороны», как отметил Али Ваз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе.

Сирия служила Ирану единственным государственным союзником в регионе и обеспечивала наземный доступ к «Хезболле». После утраты этого важного звена Ирану придется сосредоточить внимание на Ираке, который уже давно служит для него экономическим и военным плацдармом. В то время как в Сирии новые лидеры вряд ли будут столь же поддерживать Иран, как это делал Асад, Иран надеется сохранить свое влияние в регионе.

Экономические последствия потери Сирии также значительны: в 2023 году Сирия импортировала из Ирана почти 40 млн баррелей нефти. Это увеличивает финансовый долг Сирии перед Ираном до десятков миллиардов долларов. Для «Хезболлы» Сирия была финансовой артерией, обеспечивающей поставки нефти и других товаров.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Иран остается значимой военной силой с более чем 100 тыс. бойцов милиции по всему региону и значительным числом собственных элитных войск, отмечает WSJ.

Находясь во власти, Башар Асад отклонил предложение США, полученное через ОАЭ, о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана.

Накануне стало известно что Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

Падение Дамаска и «обрушение режима Башара Асада» вывели Турцию на ведущие позиции в сирийском кризисе, отмечают западные СМИ.