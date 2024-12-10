Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
Руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщает Reuters.
Как передает ТАСС, агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции в Сирии приняло решение о выводе своих бойцов из занятых городов. Вместо них на места будут направлены полицейские и силы безопасности. Эти подразделения связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность которой признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.
Отмечается, что данное решение связано с необходимостью поддержания порядка на контролируемых ранее территориях. Однако Reuters не приводит дополнительных подробностей о причине такого решения и его ожидаемых последствиях.
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