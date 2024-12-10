Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции в Сирии приняло решение о выводе своих бойцов из занятых городов. Вместо них на места будут направлены полицейские и силы безопасности. Эти подразделения связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность которой признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.



Отмечается, что данное решение связано с необходимостью поддержания порядка на контролируемых ранее территориях. Однако Reuters не приводит дополнительных подробностей о причине такого решения и его ожидаемых последствиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства, и президент Турции Тайип Эрдоган указал на важность мирного урегулирования в стране.

Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, что вызвало осуждение со стороны ведущих стран арабского мира.



