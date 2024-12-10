Bloomberg сообщил о плане G7 призвать к уважению прав сирийцев

Лидеры G7 хотят, чтобы новые власти Сирии обеспечили соблюдение прав всех граждан

Tекст: Денис Тельманов

Лидеры стран Группы семи (G7) призовут все оппозиционные силы в Сирии, претендующие на роль в управлении страной, продемонстрировать приверженность правам всех сирийцев, сообщает агентство Bloomberg. Это положение включено в проект заявления, который планируется выпустить на этой неделе. Дополнительно в документе подчеркивается важность безопасного возвращения сирийцев на родину после ухода Башара Асада.



Как сообщалось ранее, лидеры G7 планируют провести встречу в онлайн-формате 13 декабря, на которой они намерены подтвердить свое единство перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. Одними из главных тем обсуждения станут ситуации на Украине и в Сирии. Кроме того, рассматривается возможность введения дополнительных санкций против России и КНДР.

В конце ноября члены сирийских оппозиционных сил начали наступление на правительственные позиции в Алеппо и Идлибе. К 7 декабря они захватили крупные города, включая Алеппо и Дамаск. В результате сирийская армия покинула Дамаск, а президент Башар Асад оставил свой пост и страну после переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и танки ЦАХАЛ появились в 20 километрах от Дамаска; премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, а ведущие страны арабского мира осудили «агрессию» еврейского государства.

Турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории и указало, что Израиль нарушает международные соглашения, заключенные в 1974 году.



Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал создание инклюзивного сирийского правительства и указал на важность мирного урегулирования в стране.