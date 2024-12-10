Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Эрдоган пообещал поддержать инклюзивное правительство в Сирии
Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, он также указал на важность мирного урегулирования в стране.
Эрдоган выразил надежду на мир и стабильность в Сирии и отметил, что Турция поможет сирийцам восстановить страну, передает ТАСС.
Эрдоган также затронул ситуацию в секторе Газа. По его словам, нарушение прав человека там происходит на глазах у мирового сообщества.
«Тот факт, что лица, называющие себя правозащитниками, стояли рядом и даже поддерживали напрямую или косвенно зверства в Палестине, останется темным пятном в истории. Мы, как государство и нация, сочли своим долгом перед человечеством не молчать об этих преступлениях против человечности», – заявил он.
Ранее турецкое министерство иностранных дел резко осудило действия израильских военных на сирийской территории, оно указало, что Израиль нарушает международное соглашение, заключенное в 1974 году.
До этого агентство Bloomberg отмечало, что Турция укрепила свое влияние в Сирии, это позволяет президенту Турции Эрдогану претворять в жизнь давние политические планы.