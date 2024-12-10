Bloomberg: Эрдоган укрепил влияние Турции после падения Асада

Bloomberg: Эрдоган усилил позиции Турции в регионе после свержения режима Асада в Сирии

Tекст: Мария Иванова

Падение режима Башара Асада в Сирии значительно укрепило позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как внутри страны, так и на международной арене, отмечает Bloomberg. Эрдоган считается героем среди сирийских повстанцев, которые с помощью Турции свергли Асада, а также среди миллионов сирийских беженцев, нашедших убежище в Турции.

Сейчас Турция рассматривается как ключевой игрок в сирийском вопросе, что подчеркивается и заголовком в газете Milliyet: «Турция – ключевая страна». Турция, будучи членом НАТО и союзником США, в последние годы проводила все более независимую внешнюю политику, включая вмешательства в Ливии и усилия по посредничеству между Россией и Украиной.

С падением режима Асада Турция стала наиболее влиятельным иностранным игроком в Сирии. Однако возникает вопрос, сможет ли Эрдоган использовать свои новые позиции для достижения своих давних целей, таких как создание буферной зоны в Сирии без курдов, что может встретить сопротивление со стороны США. Турция рассматривает курдские силы как угрозу своей целостности, так как они связаны с группировкой ПКК, ведущей борьбу за автономию в Турции, отмечает агентство.

Турция предложила взять на себя ответственность за борьбу с ИГИЛ* в Сирии, если США выведут свои войска и прекратят военную поддержку курдов. Это предложение может заинтересовать администрацию Трампа, которая ранее выступала за вывод войск из Сирии. Однако, как Турция, так и США могут столкнуться с сопротивлением своих союзников в регионе, включая арабские страны, которые могут не поддержать усиление турецкого влияния.

Эрдоган также стремится стабилизировать и восстановить части Сирии, особенно Алеппо, чтобы вернуть туда 3 млн сирийских беженцев. Экономическая выгода от этого плана может быть значительной для турецких подрядчиков, заинтересованных в реконструкции. Однако для успешной реализации этих планов Эрдогану нужно заручиться поддержкой западных и арабских союзников, заключает Bloomberg.

Как отметила во вторник газета Hurriyet, Анкара намерена играть ключевую роль в восстановлении и строительстве новой Сирии, несмотря на значительные риски в случае ухудшения ситуации.

Падение Дамаска и «обрушение режима Башара Асада» вывели Турцию на ведущие позиции в сирийском кризисе, указывала ранее The Guardian.

Отметим, что накануне Сирийская народная армия, поддерживаемая Турцией, взяла под контроль город Манбидж в результате операции против курдских сил.