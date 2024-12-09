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Австрия сняла ограничение на вступление Румынии и Болгарии в Шенген
Австрия согласилась на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне
Австрия приняла решение снять вето на расширение Шенгенской зоны, что позволит Румынии и Болгарии присоединиться к соглашению, преодолев предыдущие возражения, касающиеся миграции.
Австрия собирается снять свое вето на расширение Шенгенского соглашения, сообщает РИА «Новости». Глава австрийского МВД Герхард Карнер заявил, что страна готова одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену. По его словам, Австрия теперь видит возможность для этих стран стать частью Шенгенской зоны.
Карнер отметил: «Шенгенская страна» теперь открыта также для Румынии и Болгарии«, что подтвердил в ответ на запрос австрийского информационного агентства APA. Эту информацию цитирует телеканал Puls24.
Необходимость снятия вето обсуждалась на фоне заседания Совета министров внутренних дел ЕС, которое пройдет в Брюсселе в четверг. Ранее, с 2022 года, Австрия блокировала вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону из-за опасений, связанных с нелегальной миграцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году было принято решение с марта 2024 года расширить Шенгенскую зону, включив в нее Болгарию и Румынию, с отменой внутреннего пограничного контроля на морском и воздушном транспорте. Болгария с 1 апреля 2024 года планировала начать оформление шенгенских виз для граждан России через консульскую службу посольства в Москве и генконсульство в Петербурге. Румыния сообщила, что начнет выдачу россиянам шенгенских виз с 31 марта 2024 года.