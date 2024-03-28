  • Новость часаПутин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгария тянула с отправкой оружия Украине в интересах России
    ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины
    Записку от бойцов с фронта с обещанием отомстить оставили у «Крокуса»
    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    8 комментариев
    28 марта 2024, 06:13 • Новости дня

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам шенгенские визы

    Tекст: Денис Тельманов

    Румыния с 31 марта 2024 года начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в посольстве республики в Москве.

    «Румыния будет выдавать единые визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», – сообщили в румынском диппредставительстве ТАСС.

    Отмечается, что заявления на шенгенскую визу можно будет подать во всех консульствах Румынии на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

    Туристы, которые получили румынские визы до 31 марта 2024 года, смогут использовать их только для въезда в Румынию, Болгарию и Кипр. Въезд в другие страны Шенгенской зоны по таким визам будет невозможен.

    «Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», – пояснили в посольстве.

    Таким образом, обладателям краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, для въезда в другие страны Шенгенской зоны нужно будет получить новую визу в стране конечного назначения.

    В Шенгенскую зону входят 27 стран, в том числе Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. С 31 марта 2024 года в Шенгенскую зону начнут входит Румыния и Болгария при въезде в страну и выезде из нее через аэропорты или морские порты.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

    Коментарии (39)
    27 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине

    Forbes: Не менее семи из десяти переданных Киеву Швецией танков выведены из строя

    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине
    @ U.S. Army/Gertrud Zach

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122, сообщил журнал Forbes.

    По информации издания, всего за несколько месяцев 21-я шведская бригада, вооруженная поставленной Стокгольмом техникой, потеряла семь из десяти танков Strv 122, передает ТАСС.

    Forbes добавляет, что три танка украинцы планировали отремонтировать в Литве, но отсутствие запчастей приведет к тому, что на их ремонт потребуются месяцы.

    Ранее Forbes сообщил, что ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС России.

    Коментарии (20)
    27 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    В России ответили на критику авиабомб ФАБ-3000 на Западе

    Коротченко назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ частью информационной войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна.

    Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать таким образом условия для продвижения по всей линии соприкосновения. По его словам, оценка авиабомб от людей, не имеющих отношения к боеприпасной отрасли, выглядит непрофессионально и предвзято, передает РИА «Новости».

    Ранее американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    Коментарии (18)
    27 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль

    Захарова: В ответе Британии Юлия Скрипаль отклонила предложение России о содействии

    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона впервые с 2018 года ответила на российский запрос по Скрипалям, Юлия Скрипаль, по этим данным, отклонила предложение России о консульском содействии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В ответной ноте говорится, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его, сказала Захарова, передает ТАСС.

    При этом в документе нет информации о судьбе Сергея Скрипаля. Лондону следовало бы ответить на вопрос Москвы о том, жив ли он, подчеркнула дипломат.

    Британия заявляла, что в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    В 2020 году посольство России в Британии указывало, что через два года после инцидента с отравлением Скрипалей мир так и не увидел доказательств причастности Москвы к этому происшествию.

    Коментарии (20)
    27 марта 2024, 21:14 • Новости дня
    Светлаков рассказал, почему Цекало перестал общаться с участниками «Прожекторперисхилтон»
    Светлаков рассказал, почему Цекало перестал общаться с участниками «Прожекторперисхилтон»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик и актер Сергей Светлаков рассказал, что продюсер и артист Александр Цекало после женитьбы на Дарине Эрвин перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон».

    В интервью блогеру Надежде Стрелец Светлаков рассказал, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы: вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь. Комик утверждает, что Цекало обвинял их в отсутствии поддержки его личной жизни, а также был недоволен тем, что участники «Прожекторперисхилтон» общались с его бывшей женой Викторией Галушкой, передает «Газета.RU».

    Светлаков подчеркнул, что он и другие участники проекта не держат зла на Цекало и желают ему всего хорошего.

    В январе 2019 года Цекало рассказал, что официально развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Тогда же ведущий заявил о своей новой избраннице.

    Коментарии (18)
    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

    Коментарии (34)
    27 марта 2024, 14:18 • Новости дня
    Юрист Соловьев: Статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом

    Заслуженный юрист России Соловьев: После включения в реестр иноагентов для Пугачевой обратного пути не будет

    Юрист Соловьев: Статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Включение певицы Аллы Пугачевой в реестр иноагентов окончательно станет точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя призыв Генпрокуратуры РФ начать процесс признания артистки иностранным агентом.

    Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале рассказал, что в Генпрокуратуре РФ ответили на требование признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Ведомство призвало Министерство юстиции начать процесс присвоения артистке данного статуса.

    «Вызывает некоторое удивление, почему данная информация появилась до принятия такого решения и его официального опубликования. Кроме того, в качестве источника этой новости указана Генеральная прокуратура, однако реестр иностранных агентов и документальное оформление осуществляется Минюстом России. Очевидно, беготня впереди паровоза нужна в рекламных целях, но как быть, если такое решение не состоится», – рассуждает Соловьев.

    Он напоминает, что такого рода история уже была, например, с «Ельцин-центром», когда многими СМИ анонсировалось его включение в реестр, однако такого решения принято не было.

    «Что касается самой Пугачевой, то включение ее в реестр иноагентов окончательно станет точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной. Уверен, что на первом этапе это вызовет радость и даже восторг в рядах беглых деятелей культуры – иноагентов: как же, в их рядах появится «тяжеловес». Да и сама Пугачева не преминет публично оттоптаться на бывших соотечественниках и «диктаторском режиме», продвигая тезис о том, что теперь у них с мужем полноценная иноагентская семья», – говорит юрист.

    Однако позже у певицы наступит момент отрезвления и анализа того, как ей выйдет боком этот новый статус. Не исключено, что определенная работа на опережение ее представителями уже проведена, и большинство авторских прав передано или переуступлено третьим лицам для того, чтобы сама артистка не попала под финансовые ограничения, которые вскоре заработают для иноагентов в этой сфере.

    Более того, по мнению собеседника, многие ограничения, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», ее вряд ли могут сильно коснуться или задеть. Исключением является запрет на перечисление и (или) получение денежных средств, а также передачу и (или) получение иного имущества от иностранных агентов в целях проведения публичного мероприятия. Также иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия.

    «Важным моментом является то, что теперь она не вправе будет получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также для нее будут ограничены возможности или прямо запрещены ряд финансовых, а также страховые и рекламные операции и правоотношения в нашей стране. Однако такой имиджевый удар и последующее публичное осуждение могут стать для нее самыми опасными, фатальными, после которых обратного пути уже не будет», – предупреждает Соловьев.

    Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в Генпрокуратуру РФ с призывом признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Активисты подчеркнули, что есть как минимум две причины для выдачи данного статуса артистке: она, по их утверждению, покинула страну после начала СВО и обозначила антироссийскую позицию, а также поддержала своего супруга – иноагента Максима Галкина.

    Коментарии (33)
    27 марта 2024, 08:48 • Новости дня
    Стало известно о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ
    Стало известно о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танковые ракеты, применяемые в зоне спецоперации, эффективно уничтожают любую бронетехнику ВСУ, в том числе танки НАТО, прошивая их в любой проекции, сообщил источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М используют комплекс «Рефлекс-М» с ракетой «Инвар-М1», которая имеет тандемную кумулятивную боевую часть и бронепробиваемость до 800 мм за динамической защитой.

    Он добавил, что в результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки – в лобовой проекции, также зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники ВСУ от первого попадания «Инваров».

    По словам источника, управляемые ракеты имеют дистанцию точного поражения цели до 5,5 км, в то время как неуправляемые снаряды танков ВСУ, в том числе иностранных, имеют эффективную дальность не более 2–2,5 км, кроме того, эти ракеты применяются для поражения малоразмерных защищенных целей типа долговременных огневых точек.

    Ранее ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли шесть танков.

    Коментарии (20)
    27 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    Польша остановила учения после гибели пятого военного

    Минобороны Польши остановило учения после гибели пятого военного

    Польша остановила учения после гибели пятого военного
    @ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений в стране после инцидента, в ходе которого на занятиях по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий спецназначения.

    По информации ведомства, все учения с применением боевой техники и взрывчатых веществ остановлены, передает РИА «Новости».

    Несколькими днями ранее стало известно, что два солдата погибли в результате взрыва на полигоне в Солярне во время учений по подрыву тротила.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

    Коментарии (34)
    27 марта 2024, 18:34 • Новости дня
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист группы «Би-2» Егор Бортник (известен как Лева, признан иноагентом) заявил в интервью, что у коллектива есть трудности с деньгами из-за переезда из России.

    Группа «Би-2» сейчас «в общем-то банкроты», сказал певец в интервью изданию Deutsche Welle (иноагент), передает «Газета.Ru».

    По его мнению, эти проблемы не сохранятся надолго, поскольку сейчас коллектив «отстраивает свой определенный мир».

    Группа съездила в пробный тур по США и Европе, чтобы оценить работу индустрии там. До этого коллектив выступал преимущественно в России.

    По словам Бортника, сейчас для «Би-2» есть «красные, нейтральные и зеленые зоны», цвет зависит от того, где группе дают выступать.

    Ранее «Би-2» объявила, что ее выступление на фестивале в Турции не состоится по «объективным причинам».

    Коментарии (32)
    27 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

    Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты в Венгрии выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки населения перед выборами в Европарламент. Я не думаю, что Брюссель будет убирать Виктора Орбана с помощью демонстраций. ЕС просто подвергнет его обструкции и попробует привести лояльные себе силы на голосование, сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

    Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

    Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

    Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.

    Коментарии (2)
    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

    Коментарии (19)
    27 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    ВСУ обстреляли болгарское поселение на Украине болгарскими снарядами

    «Боевое братство»: ВСУ бьют по болгарам в Херсонской области болгарскими боеприпасами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ обстреливают поселение этнических болгар в городе Алешки Херсонской области боеприпасами болгарского производства, сообщил руководитель херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат регионального парламента Игорь Телегин.

    Как рассказал Телегин на круглом столе, посвященном поставкам странами НАТО оружия на Украину, ВСУ из 120-мм минометов обстреливают Алешки, где есть болгарское поселение, болгарскими снарядами, передает ТАСС.

    Факт обстрелов снарядами болгарского производства левобережья Днепра подтвердил и представитель отдельного добровольческого разведывательного батальона им. Маргелова Алексей Бурлаков, заявивший, что 120-мм снаряды действительно произведены на болгарском заводе «Арсенал». Он уточнил, что боеприпасы были произведены в 2016 году.

    Военный волонтер Алексей Живов во время своего выступления назвал убийство этнических болгар с помощью оружия, официально поставляемого для ВСУ со стороны Болгарии, геноцидом, который осуществляют болгары по отношению к своим культурно-этническим соотечественникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Болгария вооружила Украину втайне от болгар.

    Коментарии (12)
    27 марта 2024, 10:46 • Новости дня
    Стало известно о начале процедуры присвоения Пугачевой статуса иноагента

    Активист: В России началась процедура присвоения Алле Пугачевой статуса иноагента

    Стало известно о начале процедуры присвоения Пугачевой статуса иноагента
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Активист Виталий Бородин заявил, что получил ответ из российской Генеральной прокуратуры о требовании признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом.

    В своем Telegram-канале сообщил, что Генпрокуратура призвала Министерство юстиции начать процесс признания Аллы Пугачевой иноагентом.

    Бородин выразил надежду, что контролирующие органы доведут дело до конца.

    Концертный директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать изданию «Газета.Ru» информацию о том, что Пугачеву признают иноагентом.

    Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

    Позже активисты потребовали признать Пугачеву иноагентом.

    Коментарии (37)
    27 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    В Британии оценили, сколько армия сможет продержаться против России

    Telegraph: Британская армия продержится лишь два месяца в войне с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Британские военные чиновники, включая замначальника штаба Роберта Магоуэна, признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией, пишут британские СМИ.

    Как сообщает The Telegraph, бывший парламентский заместитель госсекретаря по вооруженным силам Марк Франсуа задал вопрос: «Британия не продержится больше двух месяцев в полномасштабной войне с Россией, поскольку у нас нет для этого боеприпасов и запасов вооружения, это ведь правда?». Магоуэн подтвердил эту информацию.

    Другие представители британских вооруженных сил также выразили обеспокоенность тем, что страна не готова к долгосрочному конфликту из-за сокращения расходов на оборону и нехватки военнослужащих, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    В Кремле заявляли ранее, что страны Европы накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, чтобы дальше лепить образ врага.

    Коментарии (20)
    Главное
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке
    МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    Суд арестовал замруководителя ФТС Елену Ягодкину
    Егор Крид перевел 5 млн рублей пострадавшим от обстрелов белгородцам
    Российские ученые зафиксировали редкое явление после вспышки на солнце
    Светлаков рассказал, почему перестал общаться с Цекало

    Почему какао-бобы оказались на вес золота

    Какао-бобы выросли в цене не просто до нового исторического рекорда, а до небывалой высоты. Биржевые цены подскочили в 2,4 раза всего за несколько месяцев и достигли 10 тыс. долларов. Это означает одно: шоколад и все изделия, где он используется, в том числе глазированные сырки, станет производить дороже. Почему какао-бобы оказались на вес золота и как вырастут цены в российских магазинах? Подробности

    Перейти в раздел

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем

    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов

    Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы стали убивать военкомов

    Уклонение от мобилизации на Украине становится все более массовым и агрессивным. Тревогу бьет военное руководство киевского режима: в стране массово распространена «моральная поддержка уклонения от защиты Украины». Куда делся боевой пыл украинских граждан и почему моральный упадок заметен даже в Верховной раде? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............