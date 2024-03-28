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Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»
Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам шенгенские визы
Румыния с 31 марта 2024 года начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в посольстве республики в Москве.
«Румыния будет выдавать единые визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», – сообщили в румынском диппредставительстве ТАСС.
Отмечается, что заявления на шенгенскую визу можно будет подать во всех консульствах Румынии на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Туристы, которые получили румынские визы до 31 марта 2024 года, смогут использовать их только для въезда в Румынию, Болгарию и Кипр. Въезд в другие страны Шенгенской зоны по таким визам будет невозможен.
«Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», – пояснили в посольстве.
Таким образом, обладателям краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, для въезда в другие страны Шенгенской зоны нужно будет получить новую визу в стране конечного назначения.
В Шенгенскую зону входят 27 стран, в том числе Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. С 31 марта 2024 года в Шенгенскую зону начнут входит Румыния и Болгария при въезде в страну и выезде из нее через аэропорты или морские порты.