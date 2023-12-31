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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад
    Генерал ВСУ высоко оценил планирование российских ударов по Украине
    Британский военный предрек победу России на Украине
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода
    ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине
    Украинский дрон сбросил бомбу на ехавших на вызов медиков в Донецке
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    31 комментарий
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    33 комментария
    31 декабря 2023, 03:54

    Совет ЕС принял решение расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии

    Совет ЕС утвердил частичное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    С марта решено расширить Шенгенскую зону в отношении Болгарии и Румынии, будет отменен внутренний пограничный контроль на морском и воздушном транспорте, сообщило испанское председательство ЕС.

    Соответствующее решение принял Совет ЕС. Введение «частичного Шенгена» для Болгарии и Румынии стало первым прецедентом в истории ЕС. Отмечается, что «решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее». Пока не поясняется, получат ли Румыния и Болгария право выдавать шенгенские визы иностранцам, передает ТАСС.

    Напомним, Румыния и Болгария ожидают присоединения к Шенгену 16 лет (с момента их вступления в ЕС в 2007 году). Год назад Австрия проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.


    30 декабря 2023, 12:41
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Более 500 тыс. подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты российского лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба действующего лидера Александра Суворова.

    Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

    Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

    Коментарии (36)
    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 18:11
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Подоляка о том, что «переговоров с Россией не будет, а будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москва примет.

    По ее мнению, «эти террористические твари пытаются зомбировать свое население» из последних сил, загоняя в окопы «под дулом пистолета».

    Она подчеркнула, что Россия «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».

    Также Захарова поддержала Белгород, пострадавший в субботу от обстрела ВСУ. «Белгород – всей страной с вами!», – заключила дипломат.

    Напомним, при обстреле Белгорода, по последним данным МЧС, погибли 10 человек. Туда из Москвы по поручению президента Владимира Путина направили медиков и сотрудников МЧС.

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    30 декабря 2023, 18:20
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО, погибло 14 человек, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

    Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

    На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

    Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

    Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

    «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

    Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.

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    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

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    30 декабря 2023, 05:54
    Подозреваемый на допросе признался в убийстве отца Легойды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подозреваемый в убийстве Романа Легойды признался, что угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, а потом убил, сообщил Следственный комитет России.

    По словам 25-летнего подозреваемого, он достал нож и потребовал отдать ему деньги, когда погибший подвозил его на машине до магазина, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что подозреваемый напал на пенсионера из-за 100 тыс. рублей. Нападавшего задержали в субботу.

    Коментарии (11)
    30 декабря 2023, 20:20
    Умер публицист Максим Соколов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В субботу на 65-м году жизни скончался известный публицист Максим Соколов, работавший с множеством российских изданий и телекомпаний.

    О смерти журналиста РИА «Новости» сообщила его супруга Светлана.

    Соколов был колумнистом РИА «Новости», публиковался в газете ВЗГЛЯД, выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, «Известиями», «Коммерсантом» и другими.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Максим Соколов был «исключительным человеком высочайшей культуры», у него было изысканное чувство юмора, он искренне любил Россию и задавал высокую планку для коллег.

    «Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать», – заключил Киселев.

    Коментарии (17)
    30 декабря 2023, 17:02
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При массированном обстреле украинской армией Белгорода в субботу погибли десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.

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    30 декабря 2023, 06:11
    Глава МИД Аргентины заявила, что отказ от БРИКС был отчасти идеологическим

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отказ Аргентины от вступления в БРИКС отчасти был идеологическим, заявила глава МИД страны Диана Мондино.

    «И то, и то», – ответила она на вопрос о том, было ли решение отказаться от вступления в БРИКС идеологическим или практическим, передает РИА «Новости».

    По словам Мондино, у Аргентины сейчас много экономических проблем, а цель БРИКС – торговать со странами, с которыми у Буэнос-Айреса уже есть торговые отношения.

    Также министр отметила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями». Она перечислила США, Израиль, Новую Зеландию, Европу, Канаду.

    Ранее президент Аргентины Хавьер Милей направил письма членам БРИКС, в которых уведомил об отказе вступать в организацию.

    Коментарии (26)
    30 декабря 2023, 05:41
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Восток» остановила восемь попыток украинских сил провести ротацию на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Ротацию сил противник пытался провести в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, передает ТАСС.

    ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 солдат убитыми и ранеными, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

    Ранее сообщалось, что авиация России поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении.

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 12:06
    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По информации ресурса, в 11.30 мск первой тревога прозвучала в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях, передает РИА «Новости».

    Затем тревога распространилась на все остальные регионы.

    Коментарии (8)
    30 декабря 2023, 18:50
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не поощряет атаки, подобные той, которую киевский режим произвел на Белгород в субботу, заявили в госдепартаменте США.

    США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».

    При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.

    Коментарии (31)
    30 декабря 2023, 21:40
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право, заявили в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду.

    Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».

    Там добавили, что такие нападения следует осудить.

    В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

    Коментарии (20)
    30 декабря 2023, 09:58
    В Греции разгорелся скандал из-за рождественской вечеринки в больнице

    Tекст: Александра Юдина

    Рождественская вечеринка в больнице «Эритрос Ставрос» («Красный крест») в Афинах вызвала крупный скандал в Греции – медперсонал под «живую музыку» танцевал в центральном коридоре в то время, когда санитары везли на каталке больного.

    Как отметил врач по специальности депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис, в дежурный день в больнице в центральном коридоре прошла вечеринка с музыкальными инструментами, когда мимо провозили носилки, передает РИА «Новости» со ссылкой на news247.gr.

    «Абсолютное унижение! Это должно было случиться при мне как министре», – подчеркнул он.

    «Вечеринка» вызвала гневную реакцию и у других читателей новостного портала, они раскритиковали видео с территории больницы, где люди поют и танцуют, а санитары везут пациента между медиками и оркестром.

    Уточняется, что видео появилось как минимум неделю назад, однако до вечера пятницы не было никакой реакции со стороны руководства Минздрава.

    В данный момент министерство постановило провести дисциплинарную проверку в отношении руководителя больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников.

    Коментарии (12)
    30 декабря 2023, 20:57
    В ДТП погибли юные хоккеисты из команды «Чайка» в Вологодской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В дорожной аварии в Вологодской области погибли юные хоккеисты команды «Чайка», сообщили в региональной Федерации хоккея в субботу.

    Погибли хоккеисты 2010 и 2011 года рождения, ДТП произошло на четырехполосной дороге, сообщили в федерации РИА «Новости».

    Есть предположения, что автомобиль могло занести из-за колеи и неудачного перестроения, добавили там.

    Где именно произошла авария, не уточняется.

    Соболезнования родным и близким в связи со смертью спортсменов выразили хоккейные клубы «Череповец» и «Чайка», а также сама Федерация хоккея Вологодской области.

    Коментарии (7)
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    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

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