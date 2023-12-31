Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Совет ЕС принял решение расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии
Совет ЕС утвердил частичное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону в 2024 году
С марта решено расширить Шенгенскую зону в отношении Болгарии и Румынии, будет отменен внутренний пограничный контроль на морском и воздушном транспорте, сообщило испанское председательство ЕС.
Соответствующее решение принял Совет ЕС. Введение «частичного Шенгена» для Болгарии и Румынии стало первым прецедентом в истории ЕС. Отмечается, что «решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее». Пока не поясняется, получат ли Румыния и Болгария право выдавать шенгенские визы иностранцам, передает ТАСС.
Напомним, Румыния и Болгария ожидают присоединения к Шенгену 16 лет (с момента их вступления в ЕС в 2007 году). Год назад Австрия проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.