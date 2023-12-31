Совет ЕС принял решение расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии

Совет ЕС утвердил частичное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону в 2024 году

Tекст: Антон Антонов

Соответствующее решение принял Совет ЕС. Введение «частичного Шенгена» для Болгарии и Румынии стало первым прецедентом в истории ЕС. Отмечается, что «решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее». Пока не поясняется, получат ли Румыния и Болгария право выдавать шенгенские визы иностранцам, передает ТАСС.

Напомним, Румыния и Болгария ожидают присоединения к Шенгену 16 лет (с момента их вступления в ЕС в 2007 году). Год назад Австрия проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.



