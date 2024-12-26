Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.5 комментариев
Путин и Лукашенко обсудили безопасность и кооперацию двух стран
Путин и Лукашенко обсудили безопасность региона и кооперацию в экономике
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы региональной безопасности и двухсторонних отношений, уделив внимание кооперации стран в различных сферах, включая экономическую.
Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что безопасность была темой номер один в повестке дня встречи, учитывая изменчивую обстановку, передает ТАСС.
Эйсмонт подчеркнула важность обсуждения вопросов кооперации между странами в различных сферах, включая экономическую. Несмотря на недавнюю встречу Высшего государственного совета, президенты продолжают активно взаимодействовать, поддерживая регулярные телефонные контакты. Такое сотрудничество позволяет поддерживать актуальность двусторонней повестки дня.
Пресс-секретарь добавила, что в ходе встречи обсуждались не только государственные, но и личные вопросы.
Напомним, Лукашенко и Путин провели полуторачасовую встречу после неформального саммита глав государств СНГ, который прошел под Петербургом.
Сообщалось, что Лукашенко провел утреннюю разминку, наколов дров перед важным заседанием Высшего евразийского экономического совета, проходившем в окрестностях Петербурга.