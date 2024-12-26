Путин и Лукашенко провели полуторачасовую встречу после саммита СНГ

Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа

Несколько стран предложили провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

Tекст: Ольга Иванова

Москва получила предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Ушаков отметил, что уже поступили предложения от различных стран, однако воздержался от указания конкретных государств. На вопрос о том, предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для переговоров, Ушаков ответил, что такие предложения делались и продолжают поступать.

Детали относительно времени и места возможной встречи остаются неизвестными, но сам факт многочисленных предложений свидетельствует о высоком интересе к тому, чтобы стать площадкой для переговоров между двумя мировыми лидерами.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.