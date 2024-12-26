  • Новость часаРоссийские войска освободили Гигант в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина грабит своих ближайших союзников
    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза
    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
    Россия в разы увеличила производство бронетанковой техники и боевой авиации
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области
    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
    Лукьянов взвесил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии
    Эксперт оценил перспективы протестов против новых властей Сирии
    Для иностранцев заработали новые правила оформления сим-карт
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 13:31 • Новости дня

    Путин и Лукашенко провели полуторачасовую встречу после саммита СНГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели полуторачасовую встречу после неформального саммита глав государств СНГ, который прошел под Петербургом.

    Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом «Пул Первого», близким к президентской пресс-службе, в среду лидеры государств СНГ общались в течение девяти с половиной часов. После отъезда остальных участников саммита Лукашенко и Путин продолжили обсуждение наедине без посторонних лиц, передает ТАСС.

    Напомним, Лукашенко прибыл в Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета. Заседание Высшего евроазиатского совета запланировано на 26 декабря. Ожидается подписание около 20 документов. Лукашенко намерен озвучить цели белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

    Коментарии (2)
    23 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа

    Несколько стран предложили провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько государств выступили с предложениями провести встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа на своей территории, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва получила предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что уже поступили предложения от различных стран, однако воздержался от указания конкретных государств. На вопрос о том, предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для переговоров, Ушаков ответил, что такие предложения делались и продолжают поступать.

    Детали относительно времени и места возможной встречи остаются неизвестными, но сам факт многочисленных предложений свидетельствует о высоком интересе к тому, чтобы стать площадкой для переговоров между двумя мировыми лидерами.

    Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Коментарии (13)
    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    Коментарии (0)
    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

    Коментарии (0)
    23 декабря 2024, 19:30 • Новости дня
    В Кремле рассказали о ближайших мероприятиях с участием Путина

    В Кремле рассказали о мероприятиях с участием Путина в этом году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков добавил, что мероприятие пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как Армения в этом году председательствует в ЕАЭС, передает ТАСС.

    В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители стран-наблюдателей Узбекистана и Кубы, добавил он.

    Накануне, 25 декабря, лидеры стран СНГ также соберутся в Ленинградской области на неформальную встречу. По словам Ушакова, на встрече планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам и вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Подведение итогов российского председательства в СНГ за 2024 год также будет обсуждаться. Подписание документов в ходе встречи не предусмотрено.

    Во вторник, 24 декабря, Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудят вопросы миграционной политики, а также ключевые темы взаимодействия в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. По словам Ушакова, встреча пройдет в «Игоре» и будет посвящена обсуждению актуальных региональных вопросов.

    «Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом уже президенты договорились», – добавил Ушаков.

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальный саммит СНГ, который пройдет в Петербурге 25–26 декабря.

    Коментарии (2)
    24 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин: Россия увеличит число своих преподавателей в Таджикистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

    По словам Путина, в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из России, передает ТАСС.

    «Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу», – сказал Путин.

    Ранее Путин на переговорах с Рахмоном заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах.

    Коментарии (20)
    25 декабря 2024, 18:38 • Новости дня
    Россия предупредила о возможной военной авантюре Запада в Белоруссии

    Захарова сообщила о возможной военной авантюре Запада в Белоруссии перед выборами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия опасается, что Запад может предпринять военную авантюру в Белоруссии с участием подконтрольных сил, особенно в преддверии выборов, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что на фоне неудачных попыток влияния на белорусское общество изнутри Запад может пойти на более радикальные меры, сообщает ТАСС.

    Захарова также указала на возможность использования подконтрольных Западу вооруженных сил Украины и бандформирований для реализации таких авантюр. Выборы в Белоруссии пройдут 26 января.

    Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Путин заявил, что защита Белоруссии стала важной частью новой ядерной доктрины страны, подчеркнув важность этого для безопасности союзника.

    Коментарии (2)
    24 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Песков сообщил о подарках и культурной программе для участников саммита СНГ

    Песков сообщил о подготовленных для лидеров стран СНГ подарках и культурной программе в рамках саммита под Петербургом

    Tекст: Антон Антонов

    Для лидеров стран СНГ, которые примут участие в неформальном саммите в Ленинградской области, запланирована культурная программа, они получат памятные подарки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, предусмотрены ли подарки для лидеров стран СНГ, Песков ответил: «Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки». Кроме того, он отметил, что встреча носит неформальный характер. По словам Пескова, «саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена». Однако раскрывать подробности он не стал, передает РИА «Новости».

    Напомним, Песков указывал, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза. Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря. Во вторник Путин встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел утреннюю разминку, наколов дров перед важным заседанием Высшего евразийского экономического совета, проходившем в окрестностях Санкт-Петербурга.

    В Telegram-канале «Пул Первого» опубликован фоторяд, на котором находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС.

    «Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» – отмечено в публикации.

    Саммит проходит в Ледовом дворце, расположенном на Карельском перешейке в часе езды от Петербурга. Лукашенко прибыл в город 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета.

    Заседание Высшего евроазиатского совета запланировано на 26 декабря. Ожидается подписание около 20 документов. Лукашенко намерен озвучить цели белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

    Напомним, российский лидер выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей. В Кремле отметили, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам.

    Коментарии (7)
    24 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    В Минске начался заочный суд над комиком Комиссаренко

    Tекст: Александра Юдина

    В Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, обвиняемым в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в клевете и социальной вражде.

    Комиссаренко обвиняется в публичном оскорблении президента Белоруссии, передает БелТА.

    Также комику предъявлены обвинения по статьям об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды.

    Судебный процесс проходит в отсутствии Комиссаренко. Это связано с тем, что обвиняемый, по всей видимости, находится за пределами страны, и его участие в суде не представляется возможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Слава Комиссаренко уехал из России на Украину, опасаясь преследования белорусского КГБ. Комиссаренко неоднократно шутил про президента родной страны Александра Лукашенко. В 2021 году отмечалось, что Комиссаренко не сможет провести в Минске запланированные концерты из-за аннулирования его гастрольных удостоверений.

    Коментарии (0)
    24 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Песков рассказал о деталях программы Путина в Петербурге на ближайшие дни

    Стало известно о рабочей программе Путина в Петербурге и Ленобласти на ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представил программу Владимира Путина на ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня пройдут культурные мероприятия, среди которых встреча с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Глава государства наградит его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Вечером Путин примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который посетит Россию с рабочим визитом. Переговоры двух лидеров пройдут в Ленинградской области и продолжатся рабочим обедом.

    Завтра президент России примет участие в неформальном саммите СНГ. Дмитрий Песков напомнил, что данное мероприятие является традиционным предновогодним событием, которое дает возможность лидерам обсудить актуальные проблемы и провести двусторонние встречи.

    Послезавтра в Петербурге состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном формате, в рамках которых будет представлен солидный пакет документов. Песков выразил надежду, что после окончания саммита Путин подведет итоги мероприятий.

    Ранее стало известно, что Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 13:51 • Новости дня
    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау

    Путин: Россия отправила самолет МЧС с медперсоналом к месту катастрофы в Актау

    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет МЧС России с медицинским персоналом и оборудованием вылетел в Актау для оказания помощи после крушения самолета, сообщил президент Владимир Путин.

    «Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», – сказал Путин, открывая неформальную встречу глав государств – участников СНГ.

    Президент также высказал уверенность в проведении тщательного расследования причин крушения, передает ТАСС.

    В Мангистауской области Казахстана госпитализировали 29 человек после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, среди которых десять россиян.

    Командир разбившегося в Казахстане самолета принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами.

    Коментарии (0)
    24 декабря 2024, 23:57 • Новости дня
    Рахмон признал Россию главным торговым партнером Таджикистана

    Рахмон назвал Россию главным торговым партнером Таджикистана в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам 2024 года главным торгово-экономическим партнером Таджикистана стала Россия, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20%», – приводит слова Рахмона РИА «Новости».

    Рахмон также подчеркнул значимость поддержки России в гуманитарной сфере. Он выразил благодарность за выделение средств на строительство школы для одаренных детей в Душанбе и театра имени Маяковского.

    Рахмон также отметил необходимость качественной переподготовки учителей русского языка для 4,5 тыс. школ в Таджикистане. Он поблагодарил президента России за оказание помощи преподавателям.

    В ходе встречи Рахмон поздравил Путина с наступающим Новым годом, пожелав ему доброго здоровья и новых успехов, а России – благополучия и мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Рахмона прошли в комплексе «Игора» в Ленинградской области, на которых президент России заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане. В ходе встречи также обсудили увеличение числа российских преподавателей в Таджикистане, Путин пообещал увеличить квоту для таджикских студентов в российских вузах.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 14:02 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совокупный объем валового внутреннего продукта стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году ожидается на уровне 4,7%, что превышает общий мировой показатель, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ.

    На открытии неформального саммита СНГ Путин заявил о прогнозируемом росте совокупного ВВП государств Содружества на 4,7% к концу 2024 года, что выше общемировых данных, передает ТАСС.

    «Заметно улучшились макроэкономические показатели наших стран», – отметил он.

    Президент России также сообщил о значительном росте промышленных и торговых показателей. За десять месяцев 2024 года промышленное производство увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок – на 7,4%, а розничная торговля выросла на 7,7%.

    Кроме того, российский лидер подчеркнул усиливающееся использование национальных валют стран СНГ в расчетах. «Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками Содружества превышает 85%», – заявил Путин, добавив, что страны активно применяют собственные платежные системы.

    Он также упомянул об увеличении товарооборота России со странами СНГ. С января по октябрь 2024 года товарооборот вырос на 10,6%, превысив 93 млрд долларов.

    «Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь–октябрь, прибавил 10,6%», – добавил Путин.

    По словам главы российского государства, импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран Содружества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на неформальный саммит СНГ, который проходит на курорте «Игора» в Ленинградской области.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее объяснил, что Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей.

    Коментарии (3)
    24 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков сообщил о возможности общения Путина и Пашиняна на саммите СНГ

    Песков сообщил об отсутствии планов на отдельную встречу Путина с Пашиняном, но допустил их общение

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В графике президента России Владимира Путина на неформальный саммит СНГ в Петербурге нет отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но при необходимости лидеры могут пообщаться, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России направляется в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, передает ТАСС.

    «Отдельно не планируется», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Пашиняна. Однако он добавил, что в ходе саммита у лидеров может появиться возможность обсудить актуальные вопросы.

    Напомним, Пашинян получил приглашение посетить неформальный саммит СНГ в Петербурге 25-26 декабря.

    Путин будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области 26 декабря.

    Мероприятие пройдет под председательством  Пашиняна, так как Армения в этом году председательствует в ЕАЭС.

    Коментарии (0)
    24 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане

    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году.

    «Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин и Рахмон начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 75%
    Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине
    Трамп посулил канадцам награду в случае присоединения к США
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    На российских складах зафиксировали избыток китайских автомобилей
    В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины
    Японские ученые узнали о способности дельфинов слушать зубами

    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать

    После рекордного с 1999 года убытка Газпром сумел заработать даже больше, чем ожидал – почти 46 млрд долларов. Причем европейцы внесли значительный вклад в рост доходов компании, так как закупали российский газ по максимуму, насколько позволяли газопроводы. Как ударит по финансам Газпрома потеря украинского маршрута поставок газа и как он их компенсирует? Подробности

    Перейти в раздел

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стало причиной авиакатастрофы в Актау

    В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина грабит своих ближайших союзников

    Известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза. Первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша – страна, широко распахнувшая свои двери для беженцев с Украины и активно помогающая киевскому режиму. А поскольку подобного рода мошенники, как известно, курируются украинскими спецслужбами – то, по сути, Киев обманывает своих же союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............