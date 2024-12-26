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Путин и Лукашенко провели полуторачасовую встречу после саммита СНГ
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели полуторачасовую встречу после неформального саммита глав государств СНГ, который прошел под Петербургом.
Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом «Пул Первого», близким к президентской пресс-службе, в среду лидеры государств СНГ общались в течение девяти с половиной часов. После отъезда остальных участников саммита Лукашенко и Путин продолжили обсуждение наедине без посторонних лиц, передает ТАСС.
Напомним, Лукашенко прибыл в Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета. Заседание Высшего евроазиатского совета запланировано на 26 декабря. Ожидается подписание около 20 документов. Лукашенко намерен озвучить цели белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.