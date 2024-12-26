Лидеры Узбекистана и Кубы присоединились к заседанию ЕАЭС

Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

Член СПЧ Кабанов предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

Tекст: Вера Басилая

Член СПЧ резко отреагировал на высказывание зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о том, что верующие мусульмане должны относиться к Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы.

«Мы еще с детства и наши дети сейчас знаем, что Дед Мороз со Снегурочкой есть и будут! Они есть в наших культуре и традициях, волшебных детских сказках и воспоминаниях. Это наша общая традиционная ценность, не первый век передаваемая из поколения в поколение. А тот, кто это отрицает и призывает к отрицанию других, является откровенным недругом», – написал в своем Telegram-канале Кирилл Кабанов.

Он призвал тех, кому претят ценности и образ жизни в России, уехать в страны без Деда Мороза.

«Возможно, даже туда, где сегодня поджигают рождественские ели», – предложил Кабанов.

Муфтий Москвы Аляудинов призвал молиться о мире, благополучии и говорить о своих желаниях Господу, а не Деду Морозу, которого, по его словам, следует «ассоциировать с вымышленными героями из мультфильмов».

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями, подчеркнув, что сказка не знает границ.