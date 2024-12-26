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Путин назвал ЕАЭС самостоятельным центром многополярного мира
На заседании Высшего Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) утвердился как один из самостоятельных центров многополярного мира.
Он отметил, что ЕАЭС продолжает динамично развиваться, подтверждая свою роль в мировых процессах.
«Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться», – заявил он, передает ТАСС.
Путин отметил, что благодаря ЕАЭС происходит расширение торговли и инвестиционных обменов, а также углубляются кооперационные связи. По его словам, это сотрудничество способствует наращиванию деловых контактов и приносит реальную пользу для каждого из членов объединения.
Ранее премьер России Михаил Мишустин обозначил пять приоритетов ЕАЭС до 2045 года, включая обеспечение общего рынка ключевыми товарами и ресурсами для укрепления продовольственной и энергетической безопасности, а также укрепление транспортной взаимосвязанности и создание общего пространства для технологического сотрудничества и общего финансового рынка.