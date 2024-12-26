Путин назвал ЕАЭС самостоятельным центром многополярного мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что ЕАЭС продолжает динамично развиваться, подтверждая свою роль в мировых процессах.

«Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться», – заявил он, передает ТАСС.

Путин отметил, что благодаря ЕАЭС происходит расширение торговли и инвестиционных обменов, а также углубляются кооперационные связи. По его словам, это сотрудничество способствует наращиванию деловых контактов и приносит реальную пользу для каждого из членов объединения.

Ранее премьер России Михаил Мишустин обозначил пять приоритетов ЕАЭС до 2045 года, включая обеспечение общего рынка ключевыми товарами и ресурсами для укрепления продовольственной и энергетической безопасности, а также укрепление транспортной взаимосвязанности и создание общего пространства для технологического сотрудничества и общего финансового рынка.