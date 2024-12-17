В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.9 комментариев
Мишустин назвал основные направления работы ЕАЭС до 2045 года
Мишустин рассказал о пяти основных направлениях работы ЕАЭС до 2045 года
Страны Евразийского экономического союза сформулировали основные направления работы до 2045 года, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
В интервью «Российской газете» Мишустин назвал пять приоритетов в работе ЕАЭС до 2045 года: обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, в том числе для укрепления продовольственной и энергетической безопасности; укрепление транспортной взаимосвязанности; формирование общего пространства для технологического сотрудничества; формирование общего финансового рынка; укрепление внешних связей ЕАЭС – передает ТАСС.
«Мы строим единое экономическое пространство, причем с опорой на собственный технологический и производственный потенциал, чтобы Евразийский экономический союз был комфортным для жизни граждан и ведения бизнеса. Убежден, что нам это удастся. Главное, у нас есть общее стремление двигаться вперед вместе», – сказал он.
Мишустин сообщил, что 90% торговли в ЕАЭС идет в нацвалютах. Он также рассказал, что ЕАЭС обсуждает заключение Договора о коллективной продовольственной безопасности и хочет разработать механизмы, которые помогут предотвратить дефицит продуктов в странах-участницах. При этом уровень самостоятельного обеспечения продовольствием в странах ЕАЭС.
Кроме того, Мишустин прокомментировал отношения России со странами СНГ. Он заявил, что государства Содружества являются ключевыми партнерами и ближайшими союзниками. Он отметил благоприятный инвестиционный климат в странах СНГ, а также указал, что власти стран постоянно работают над повышением уровня жизни граждан. Он заявил, что страны Содружества постепенно формируют общий рынок труда – недавно приняли обновленную концепцию по этому вопросу.
Мишустин также подчеркнул, что страны СНГ будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне.
13 декабря в Москве прошло заседание Евразийского межправительственного совета. На мероприятии были рассмотрены вопросы о дальнейшем углублении экономической интеграции и сотрудничества между странами, входящими в ЕАЭС.