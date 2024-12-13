Пашинян вылетел в Москву на заседание Евразийского межправсовета

Пашинян сообщил о вылете в Москву для участия в заседании Евразийского межправсовета

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, передаетРИА «Новости». В своем Instagram* (запрещен в РФ как экстремистская организация) Пашинян опубликовал видео из самолета и подписал его: «Вылетели в Москву».

13 декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. На мероприятии будут рассмотрены вопросы о дальнейшем углублении экономической интеграции и сотрудничества между странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Пашинян, как один из лидеров стран-членов союза, будет участвовать в обсуждении этих вопросов наряду с другими высокопоставленными представителями.

Совет является важной платформой для укрепления межправительственного сотрудничества и координации экономической политики стран-участниц. Ожидается, что на заседании будут приняты решения, направленные на развитие торговых и экономических связей в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нецелесообразности проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, так как не все члены совета желательны для Армении.

Пашинян также выразил обеспокоенность отказом от границ времен СССР, считая это угрозой для независимости страны и ее государственной целостности.