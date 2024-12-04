Пашинян назвал проведение саммита ЕАЭС в Ереване нецелесообразным

Tекст: Дарья Григоренко

Пашинян объявил в парламенте о своем решении не проводить заседание ЕАЭС в Ереване. Он подчеркнул, что считает проведение саммита в Армении нецелесообразным, передает ТАСС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заседание совета пройдет в Петербурге 25 декабря. Пашинян будет председательствовать в ходе встречи.

В мае председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам прошедшего саммита ЕАЭС сообщил, что следующий саммит ЕАЭС состоится в декабре текущего года в Петербурге.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван готов активно сотрудничать со всеми странами ЕАЭС в интересах дальнейшего развития выбранного направления экономического сотрудничества.